il papa americano che dialoga con pechino

Sulla scia di Francesco: Leone punta sulla Cina, nonostante Trump

Francesco Peloso
15 settembre 2025 • 20:35

Bergoglio aveva fatto in tempo a firmare un importante accordo con Pechino e ora Prevost potrebbe compiere lì pure una visita pastorale

Il papa sta provando a costruire un’originale via della seta che potrebbe portarlo a essere il primo pontefice a visitare la Cina. Queste le intenzioni della Santa Sede, peraltro già dichiarate esplicitamente a suo tempo da papa Francesco e ora fatte proprie da Leone XIV. Da parte sua, ha impresso un’accelerazione ai rapporti con Pechino nei primi mesi di pontificato. Le intenzioni di Prevost Sullo sfondo c’è l’”Accordo provvisorio” firmato dal Vaticano e dalle autorità cinesi nel 2018 – rinnova

Per continuare a leggere questo articolo

Francesco Peloso

Giornalista che segue il Vaticano e la Chiesa da oltre vent’anni. Ha scritto per numerose testate fra le quali: Internazionale, Vatican Insider (La Stampa), il Secolo XIX, Il Riformista, Linkiesta, Jesus, Adista. I suoi ultimi libri sono Oltre il clericalismo (Città Nuova 2020), La banca del Papa (Marsilio 2015) e Se Dio resta solo (Lindau 2007).