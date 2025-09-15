Sulla scia di Francesco: Leone punta sulla Cina, nonostante Trump

Bergoglio aveva fatto in tempo a firmare un importante accordo con Pechino e ora Prevost potrebbe compiere lì pure una visita pastorale

true false

Il papa sta provando a costruire un’originale via della seta che potrebbe portarlo a essere il primo pontefice a visitare la Cina. Queste le intenzioni della Santa Sede, peraltro già dichiarate esplicitamente a suo tempo da papa Francesco e ora fatte proprie da Leone XIV. Da parte sua, ha impresso un’accelerazione ai rapporti con Pechino nei primi mesi di pontificato. Le intenzioni di Prevost Sullo sfondo c’è l’”Accordo provvisorio” firmato dal Vaticano e dalle autorità cinesi nel 2018 – rinnova