I due insegnanti bolzanini in pensione di 63 di 68 anni erano spariti nel nulla a inizio gennaio. L'appartamento dei due coniugi è stato messo sotto sequestro dalla procura altoatesina

Il giallo della scomparsa dei due coniugi Peter Neumair e Laura Perselli, due insegnanti di Bolzano in pensione, sembra aver avuto un nuovo spunto di svolta. Infatti, secondo quanto riporta il Corriere dell’Alto Adige, il figlio è indagato per omicidio e occultamento di cadavere anche se nei suoi confronti non è stata adottata nessuna misura cautelare.

I due coniugi erano scomparsi lo scorso 4 gennaio una volta lasciata la loro abitazione in via Castel Roncolo ora sottoposta a sequestro dalla procura di Bolzano. Le unità cinofile insieme alle forze investigative hanno da subito iniziato le ricerche setacciando anche le aree circostanti alla città. Nelle ultime ore i Ris sono tornati nell’appartamento alla ricerca di nuovi elementi utili alle indagini.

Secondo gli investigatori, Benno Neumair, il figlio della coppia, aveva ricevuto diverse lamentele nella scuola dove lavora. Un gruppo di genitori aveva chiesto la sua rimozione come insegnante. Un elemento che comunque non ha una grande rilevanza nell’implicazione nell’omicidio.

