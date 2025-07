Che cosa c’è dietro Tadej Pogacar ? È la domanda, non priva di accenti maliziosi se non decisamente sospettosi, che si fanno molti, se non tutti, quelli che assistono a uno sport dominato come da anni non si vedeva.

L’accostamento più vicino a noi è quello con Eddy Merckx, il cannibale belga che ha appena compiuto 80 anni e che comunque ha smesso di correre nel 1978, vent’anni prima che Pogacar venisse al mondo. Merckx, che come lui vinceva classiche e grandi Giri, si è fermato a 5 Tour de France, Pogacar sta per vincere il quarto a 26 anni.

Alla sua età Lance Armstrong non aveva ancora vinto il primo dei suoi 7 consecutivi. Ma l’americano non può essere un paragone, perché dopo la confessione gli sono stati tolti tutti: si dopava, non vale. Il ciclismo sconta un passato difficile da condonare, e purtroppo per lui Pogacar, come tutti coloro che hanno vestito la maglia gialla in tempi recenti, deve passare dalle forche caudine del sospetto.

Dominare in uno sport con un passato così inquinato inevitabilmente suscita diffidenza. Anche perché Pogacar non padroneggia un’epoca in cui la concorrenza è scarsa quantitativamente e qualitativamente: al contrario, l’ultimo decennio ha visto salire al trono del ciclismo una delle generazioni più felici di sempre.

Generazione di fenomeni

Sono fortissimi, sanno fare tutto, e lo fanno sorridendo in camera. Quando arrivano al traguardo non dicono «Ciao mamma» come ai tempi eroici ma sanno raccontare le loro fragilità passando con disinvoltura da una lingua all’altra.

Sono gli epigoni di Peter Sagan, lo slovacco che ha cambiato una volta per tutte il suo mondo: da sport della fatica, del sacrificio estremo, delle camere d’aria tenute con i denti a un ragazzo che vinceva impennando sul traguardo, firmando autografi in salita invece di rendere l’anima a un qualche dio, cantando le strofe di Toto Cutugno in gruppo per non morire di noia.

Proprio mentre lui stava precocemente invecchiando, consumato da tanta rapidità di esecuzione, veniva allo scoperto una generazione di pietre preziose: una diversa dall’altra, una più brillante e sfaccettata dell’altra. Non potevamo credere ai nostri occhi: hanno spazzato via anni di luoghi comuni.

Non è vero, come ci avevano insegnato i padri, che il ciclismo ha bisogno di attesa, di calcoli, di stagioni. Loro sanno vincere all’esordio, appena scesi da un periodo in altura, loro vanno in fuga a 100 km dal traguardo, loro accendono la corsa nei primi metri e fanno fuoco e fiamme fino alla fine, loro usano l’intuito e la fantasia in un mondo affidato ormai alle intelligenze artificiali, loro padroneggiano tutte le discipline del ciclismo, senza confini né limiti. Sono lo specchio dei loro coetanei là fuori: veloci, iperconnessi, pronti.

Il team

Pogacar tutto questo lo fa meglio degli altri: superbe qualità innate, feroce determinazione, preparazione rigorosa, clamorosa volontà di imparare dai propri errori per non ripeterli una seconda volta. E una quotidianità totalmente votata a diventare esattamente quello che oggi ci sorprendiamo di avere di fronte.

In una squadra – la UAE Team Emirates – che in dieci anni ha fatto una strada altrettanto rapida. Andrea Agostini, 55 anni, è il direttore operativo di tutto il gruppo nonché ceo della struttura italiana. Ha un passato nel calcio in Serie A (nel Cesena) e uno ancora più lontano da ragazzino di Cesenatico che correva in bicicletta dai tempi delle elementari con il suo miglior amico, Marco Pantani.

«Raccogliamo i risultati di una visione, volevamo diventare un punto di riferimento nel ciclismo. La proprietà emiratina ci ha messo nelle condizioni migliori, con un management stabile da nove anni. Ora siamo 150 tra staff e corridori, di 21 nazionalità diverse. La crescita è stata molto rapida, la squadra è soltanto l’ultimo pezzo. Quando funziona tutto, i corridori possono stare tranquilli».

Sono 29 nella squadra World Tour e 12 nella Gen Z, quella dei prossimi campioni. «Ci sono differenze abissali col passato, questa è una generazione molto preparata, quasi tutti hanno studiato, parlano almeno due lingue, hanno una mentalità molto aperta, e sono preparati tecnologicamente. Sono pronti a gestire tutto il corollario: soldi, impegni, fama. La pressione che ha addosso uno come Tadej è enorme, ma attorno ha anche una struttura che vent’anni fa era impensabile».

I procuratori

I fratelli Johnny e Alex Carera, bergamaschi, sono da sempre i procuratori di Pogacar. Hanno fondato la A&J Sport un anno prima che Tadej nascesse. Il primo a incontrarlo fu Johnny, cenarono insieme all’hotel Kempinski di Portorose, in Croazia: Tadej aveva 18 anni, e firmò la procura.

Alex dice che non è cambiato da allora. «Come allora è forte, onesto, scrupoloso, pignolo. Ama la semplicità, ha le idee chiare, sa cosa vuole, prende ogni decisione in poco tempo, e poi va avanti con quella. Una volta abbiamo litigato, è durata mezzora, ma tanto eravamo solo io e lui, su un aereo. Ci eravamo capiti male, fu per un video per uno sponsor che lui non voleva fare. La cosa che gli costa più sacrificio? Stare lontano da Urska».

La compagna

Urska Zigart è la donna che divide la sua vita con Tadej. Si sono conosciuti in bicicletta, a un raduno delle Under 23 slovene, in Croazia. Lui aveva 18 anni, lei 2 di più. Il primo appuntamento a Livigno, andarono a mangiare il sushi (a Livigno, va beh).

Ora vivono insieme a Montecarlo, Urska ha messo tra parentesi gli studi di legge per fare la ciclista professionista, ha chiuso al nono posto l’ultimo Giro d’Italia. Quando sono a casa si allenano insieme: o meglio, partono insieme.

«Chi torna prima si mette a cucinare». Mangiano italiano, la specialità di Tadej è la carbonara, rigorosamente con il guanciale, «è molto deluso quando non lo trova e deve arrangiarsi con la pancetta». Per lei ha rinunciato alle Olimpiadi di Parigi: si sono «dimenticati» di convocare Urska nonostante fosse la campionessa slovena, e lui si è vendicato.

Dice Urska che è difficile rendersi conto di quello che lui sta facendo nel ciclismo, «è questione di prospettiva, siamo troppo vicini per capire. Ma cerchiamo sempre di festeggiare ogni piccola vittoria, perché non si sa mai quando sarà l'ultima volta». Lei suona il piano e la chitarra, lui ascolta. Qualche volta gioca a Fifa.

Hanno messo un bersaglio in terrazza e si sfidano a freccette. Vanno a fare la spesa, a prendere il gelato, la sera guardano una serie su Netflix o un film. Hanno sogni semplici. «Dormire nel nostro letto, non avere programmi, poter fare quello che vogliamo in qualsiasi momento. Sono i momenti più importanti per la testa», ci dice Urska. Si sforzano di essere due ragazzi normali, ma lui ha rovesciato il suo sport.

Di Pogacar si parlerà per decenni, forse per secoli. Sarà la pietra di paragone di tutte le generazioni a venire. Già adesso dà l’impressione di non correre più contro i suoi contemporanei ma contro la storia del suo sport, contro i miti, contro i record. «Tadej corre contro sé stesso – ci corregge Alex Carera – ci tiene particolarmente a fare bene dove in passato non è stato al top. Vuole rimediare, rimettere a posto le cose. Corre contro sé stesso». Anche perché contro gli altri comincia a non esserci più gusto.

