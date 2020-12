Una donna di 43 anni è morta nell'ospedale di Taranto, dove era stata ricoverata in seguito a un'aggressione avvenuta nei pressi della sua abitazione, a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Il decesso è avvenuto nella tarda serata di ieri, 22 dicembre, a distanza di meno di 24 ore dall'aggressione. La donna, madre di un ragazzo di 15 anni, è stata soccorsa da alcuni vicini di casa che hanno chiamato il 118: inizialmente è stata ricoverata nell'ospedale di Francavilla Fontana (Brindisi), per poi essere sottoposta a intervento chirurgico. Il quadro clinico ha poi reso necessario il trasferimento nella struttura di Taranto.

Ancora nessun indagato

La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio preterintenzionale. Al momento non ci sono indagati. I carabinieri hanno iniziato ad ascoltare parenti, vicini di casa e conoscenti della donna allo scopo di ricostruire cosa sia successo e identificare l'autore dell'aggressione.

