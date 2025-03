Negazioniste del patriarcato, membri soci del Family Day e “curatori” di omosessuali. Non manca nessuno ai tavoli ideati dal governo Meloni per discutere di bullismo, violenza di genere, salute.

L’ultimo si chiama "Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo". Si è riunito per la prima volta il 25 febbraio ed è stato voluto dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella.

Il tavolo è stato istituito nella giornata della lotta all’omotransfobia lo scorso anno grazie alla legge n. 70 del 17 maggio 2024 "Disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”. Lo scopo nelle parole del ministro Valditara: «Promuovere la cultura del rispetto tra i giovani per tutelare la dignità di ogni persona nonché la salute psicologica delle studentesse e degli studenti» ma non solo anche «combattere ogni forma di violenza e discriminazione».

Il tavolo conta di 45 professionisti: rappresentanti dei ministeri, delle autorità e garanti. Ma per «sviluppare strategie efficaci per la stesura del “Piano di azione integrato”» il governo deciso di chiamare anche i massimi «esperti in psicologia, pedagogia e comunicazione digitale, oltre a membri di associazioni impegnate sul tema».

Proprio tra i nomi degli “esperti” spiccano: «In rappresentanza di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere», Elena Fruganti, consigliera comunale di Perugia per Fratelli d’Italia ma soprattutto referente “della commissione educazione” per Ditelo Sui Tetti, associazione neocattolica e anti-diritti, già presente dentro il governo con la nomina del suo presidente Domenico Menorello all’interno del Comitato di Bioetica.

Fruganti firma per Tempi appassionati editoriali contro il “famigerato patriarcato”: «Parlare solo di "patriarcato" non fa cogliere la portata del problema, ma serve solo a dirottare il discorso su battaglie ideologiche contro la famiglia». Contraria a una legge contro l’omotransfobia ma anche alla legge Mancino-Reale che prevede reati contro il razzismo e l’antisemitismo: «controversa fin dal suo inserimento nell’ordinamento, poiché introduce un reato senza il fatto».

Mentre «in qualità di esperto dotato di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche» c’è il ritorno di Alessandro Amadori, come già rivelato da Domani, Amadori è autore del libro autopubblicato La guerra dei sessi. Piccolo saggio sulla cattiveria di genere. Dato alle stampe dopo Il diavolo è (anche) donna. Il testo sostiene come i femminicidi siano causati «dal bisogno di sottomissione maschile», che la violenza di genere non esista ma vada letta come «cattiveria» e che ci sia una organizzazione di donne, le Ginarche, dedita alla «totale svalutazione del maschile» alla «sua riduzione in schiavitù» e per brevissimo tempo coordinatore del gruppo sul progetto di educazione affettiva e sentimentale per le scuole “Educare alle relazioni”.

Presente anche Loredana Perla, la docente di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Bari Aldo Moro che assieme a Ernesto Galli La Loggia, ha presieduto a commissione per la revisione della didattica che ha dato vita alle linee guida per la riforma della scuola del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Inserendo la Bibbia come testo di studio «il libro dei libri».

E ancora Elisabetta Scala Gavasci, vice presidente del Movimento italiano genitori (Moige), l’associazione genitori cattolici e Marzia Masiello, responsabile relazioni istituzionali di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, associazione in prima linea ai Family Day.

Un segnale del lavoro militante di “contaminazione” delle sentinelle anti-diritti (già raccontato da Domani) che continua e segue strade già percorse da nomine come quella di Massimo Gandolfini, leader e presidente del Family Day. Il neurochirurgo che vorrebbe curare gay e lesbiche dalla loro omosessualità, è stato chiamato a dare il suo contributo alla lotta alle droghe come consulente presso il Dipartimento per la politica antidroga presso la Presidenza del consiglio dei ministri: «Un contributo anche di tipo legislativo». Contrario, naturalmente, a fare distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Gandolfini è stato fortemente voluto da Alfredo Mantovano (i due hanno firmato nel 2022 firmano Droga. Le ragioni del no, un libro edito dalla casa editrice Cantagalli).

«La strategia di occupazione pro-life e anti-gender nelle istituzioni, qui facilitata dal lavoro congiunto della Ministra Roccella e del Ministro Valditara, ha per obiettivo non tanto di aprire in grande le porte all'associazionismo neocattolico anti-scelta e anti-diritti, ma di collocare in tutte le sedi possibile delle figure che possano agire come leve di contenimento, di contestazione e di ostacolo», spiega Massimo Prearo, scienziato politico che da tempo segue i movimenti anti-gender e anti-diritti.

«Queste personalità sono nominate per svolgere la funzione di quello che nella letteratura scientifica chiamiamo "veto players", ovvero attori capaci di svolgere una funzione di veto rispetto a politiche, iniziative e proposte, in questo caso in ambito educativo. Si tratta qui di avere una figura che dall'interno possa monitorare il processo di costruzione delle politiche pubbliche contro il bullismo e il cyberbullismo (a cui peraltro sono collegati finanziamenti che le regioni stanno distribuendo) per impedire - si potrebbe immaginare, date le premesse - l'emergere di progetti, iniziative, attività o proposte ispirate ai principi del rispetto delle diversità, all'educazione alla cittadinanza, al principio antidiscriminatorio, ma soprattutto alla promozione dell'uguaglianza».

© Riproduzione riservata