Telemarketing, la lotta è iniziata ma sarà lunga
20 agosto 2025 • 19:44
Il 19 agosto è scattato l’obbligo di blocco delle chiamate illegali con numero nazionale di rete fissa provenienti dall’estero. Ma sarà la tappa del 19 novembre, quella che riguarderà le chiamate da numero italiano di rete mobile, a rappresentare la reale cartina di tornasole. Gli operatori promettono di bloccare il fenomeno, scettiche le associazioni dei consumatori