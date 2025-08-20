Il 19 agosto è scattato l’obbligo di blocco delle chiamate illegali con numero nazionale di rete fissa provenienti dall’estero. Ma sarà la tappa del 19 novembre, quella che riguarderà le chiamate da numero italiano di rete mobile, a rappresentare la reale cartina di tornasole. Gli operatori promettono di bloccare il fenomeno, scettiche le associazioni dei consumatori

Bloccare alla radice le chiamate moleste, quelle che si ricevono oramai in quantità industriale in particolare sui cellulari. La sfida italiana al telemarketing selvaggio, perpetrato attraverso la cosiddetta modalità dello spoofing che consente di manipolare l’identificativo del numero chiamante, è partita ufficialmente il 19 agosto con l’obbligo di blocco delle chiamate illegali con numero nazionale di rete fissa provenienti dall’estero. Ma sarà la tappa al via il 19 novembre, quella che riguarderà le chiamate da numero italiano di rete mobile, a rappresentare la reale cartina di tornasole.

Il “filtro”

Il “filtro” tecnologico messo a punto dagli operatori di telecomunicazioni con il supporto dell’Agcom promette di bloccare addirittura il 95 per cento delle chiamate indesiderate – «praticamente ad azzerare il fenomeno», ha detto il commissario dell’Autorità, Massimiliano Capitanio – dietro a cui si nascondono parecchie truffe: agli utenti vengono proposti cambi di contratti in particolare nel settore della telefonia e dell’energia promettendo tariffe più convenienti (e così il più delle volte non è) o addirittura investimenti finanziari anche in bitcoin con l’unico obiettivo di spillare denaro con appropriazione indebita di dati bancari.

Intanto c’è un 5 per cento dunque di telefonate che non sarà in ogni caso tecnicamente arginabile: si tratta di quelle effettuate dall’estero con numerazioni reali di specifici paesi ma effettuate da soggetti che operano illegalmente attraverso numeri internazionali in capo a operatori che agiscono violando le normative.

La stessa Agcom evidenzia il rischio che lo spoofing si sposti su altre numerazioni con codice iniziale 3 per le quali non siano implementati i controlli stabiliti. La questione è sul tavolo tecnico attivato con gli operatori. Nel calderone ci sono però anche quelle originate illegalmente in Italia e gestite a livello nazionale E poi ci sarà da fare i conti con l’evoluzione tecnologica, ossia con sistemi in grado di aggirare il filtro.

Gli operatori

La maggior parte delle telco si dice più che confidente nella riuscita dell’operazione tenendo conto anche dei risultati in fase di test. «Oggi WindTre blocca il 100 per cento delle chiamate con numeri nazionali che vengono da estero. A novembre bloccheremo il 100 per cento delle chiamate da numeri nazionali mobili non in roaming internazionale. Ci sarà una piccola parte di chiamate che arrivano dall’estero con numeri stranieri corretti ma spoofati che sarà oggetto di ulteriori azioni», spiega Antongiulio Lombardi, direttore affari regolamentari di WindTre, la compagnia partita in anticipo con l’adozione del filtro il 7 luglio scorso e che ha già bloccato al 18 agosto (quindi prima dell’entrata in vigore del blocco) 31 milioni di chiamate.

Fastweb-Vodafone operativa dal 15 luglio ne ha stoppato 10 milioni. Circa 1,5 milioni quelle arginate da Tim in cinque giorni con la società che dichiara di essere «già al lavoro per completare, entro novembre, l’implementazione della seconda parte delle restrizioni, che riguarderà il blocco dei numeri mobili italiani di sim che non sono in roaming all’estero».

«Il fenomeno dello spoofing rappresenta un aspetto tecnico di un problema più ampio, legato a una filiera commerciale che genera e monetizza contatti attraverso modalità ingannevoli», evidenzia però Iliad il cui servizio di blocco in questa prima fase relativa alle numerazioni fisse è gestito dai carrier internazionali a cui si appoggia (a partire dal 19 novembre la società sarà attiva direttamente). «Servono interventi volti a contrastare il modello operativo alla base di tali pratiche» nonché «responsabilità da parte degli attori coinvolti nella catena commerciale» poiché «l’utilizzo di contatti ottenuti in modo scorretto incide negativamente sulla tutela dei consumatori e sulla trasparenza del mercato», sottolinea Iliad.

I consumatori

Si dicono scettiche sulla riuscita dell’operazione le associazioni dei consumatori, in particolare il Codacons secondo cui sarà quasi impossibile mettere un freno reale alle telefonate commerciali: «Accanto agli operatori legali vi è un sommerso di call center ubicati all'estero che operano nella più totale anarchia, violando le norme di settore e la privacy dei cittadini e che usano tecnologie sempre più sofisticate per aggirare blocchi e divieti e colpire gli utenti».

Anche perché il telemarketing vale oro: il giro d’affari si attesta a 3 miliardi di euro all’anno, i call center attivi sono oltre 2.000 e quasi 80.000 gli addetti. L’associazione evidenzia che sono 32 milioni gli utenti iscritti a oggi al Registro pubblico delle opposizioni: «Ogni italiano riceve in media ogni settimana dalle 5 alle 8 telefonate commerciali, che portano a circa 15 miliardi il numero complessivo di chiamate indesiderate registrate in un anno nel nostro paese».

E per Assoutenti «l’unica strada per combattere realmente il teleselling selvaggio risiede nell’applicazione concreta dell’articolo 66 quinques del Codice del consumo, che rende nulli i contratti non richiesti dai consumatori».

Intanto a tutela degli utenti e del mercato legale è sceso in campo anche l’Antitrust che ha avviato una serie di istruttorie a carico di call center che proprio attraverso la tecnica dello spoofing contattano i consumatori proponendo l’attivazione di contratti di energia e di telefonia, sulla base di informazioni ingannevoli circa l’identità del chiamante.

© Riproduzione riservata