Sono seduti in prima fila o in ultima. Spesso indossano un cappello in stile Pete Doherty, il già frontman dei Libertines che ora somiglia più a un lontano parente di Hemingway che non a una rockstar. Parlano durante lo scambio e soprattutto fra un punto e l’altro, con un occhio all’orologio da polso e uno allo smartphone. Insultano il giocatore che sta a pochi metri da loro in modo che il malcapitato senta benissimo. Poi scompaiono di colpo e il momento della scomparsa non coincide con la fine del match ma con il raggiungimento dei loro obiettivi. Che può essere un game che si prolunga oltre i dieci minuti (non uno qualunque: QUEL game), un doppio fallo sul 40-40 o, perché no un fallo di piede chiamato sul set point.

Sono fra di noi ma non sono come noi: sono i betters, gli scommettitori, gli operatori a bordo campo di un giro da milioni di euro che tentano di influenzare a loro favore l’andamento del gioco come solo nel tennis è possibile fare. E a Roma più che in qualunque altro torneo di livello al mondo.

L’”operatore” bercia intervenendo sull’equilibrio mentale di atleti che sono sotto sforzo e che in quel momento sono fragili perché, come tutti sanno, nel tennis un singolo colpo non è mai solo un singolo colpo ma anche il frutto dei tumulti che agitano le anime. Ne sanno qualcosa Alex De Minaur che ha dovuto difendersi dal vociare molesto dei succitati operatori durante il match contro Nardi e soprattutto Jakub Mensik che ha duellato con alcuni cappellati mentre stava giocando contro Maroszan.

E tanto per definire il perimetro della questione si ricordi che poche settimane fa nel challenger di Napoli Jacopo Berrettini è stato investito da ondate di tifo contrario e sguaiato per nulla legato a passioni sportive ma solo al tentativo di influenzare il risultato nella direzione gradita dagli scommettitori. Stessa sorte era toccata a Raul Brancaccio l’anno scorso. Nei tornei minori succede anche di peggio. Il tennis è esploso sul piano della comunicazione mediatica e parallelamente cresce il volume di scommesse che lo riguardano nonché il numero di coloro che entrano negli stadi per infastidire Tizio o Caio a loro vantaggio. E questa è una categoria di disturbatori.

I rumorosi

Poi c’è un’altra tipologia di spettatore che Gianni Clerici definì in modo insuperabile: gli italopitechi. Coloro i quali se la prendono con gli avversari di giocatori italiani che hanno la sola colpa di essere in campo non a vestire i panni delle belle statuine ma per giocare una partita. Spesso non conoscono le regole (del tennis, quelle del comportamento lasciamo perdere), sono trascinati dalla fiamma nazionalista e tifosa. Sarebbero i primi sostenitori della regola testata nelle NextGen Finals che permette agli spettatori, manco fossero al Yankee Stadium a seguire un match di baseball, di muoversi lungo gli spalti continuamente e a loro piacimento. L’italopiteco non sa cosa sta dicendo Zverev al giudice di sedia ma nell’incertezza urla, lo fischia. Sospettando che il tedesco stia adottando manovre dilatorie per interrompere il flusso creativo di Musetti. E in più, di questi tempi, trae benzina dal nazionalismo generale che appesta l’aria ovunque.

Il fenomeno ha origini lontane. Il 24 aprile del ’72 si affrontavano Pancho DI Matteo e Ion Tiriac. Quando il match iniziò ad andare male, Tiriac disse all’arbitro: «C’è un figlio di puttana che ce l’ha con me fra il pubblico, non va bene». Al che il ragazzo del Parioli gli ribattè: «Uno solo? Qui so’ diecimila». Tiriac perse e venne portato di corsa negli spogliatoi per evitare che si scatenasse una rissa in campo.

Nulla in confronto a quanto accadde due anni dopo con una bottiglietta di Amaro Ramazzotti scagliata contro Ilie Nastase, una lattina di birra e numerose monete da cento lire scaraventate contro José Higueras che se andò dal campo e altre monetine indirizzate contro Bjorn Borg in finale. Una giornata che Clerici raccontò così: «Un ripetuto lancio di lirette metalliche verso Borg sancì la fine della crisi degli spiccioli. I Campionato internazionali d’Italia confermavano così la fama di più turbolento e irregolare dei tornei del mondo».

Gli aneddoti

Quello era un altro mondo, intendiamoci. Dopo sono arrivate le infradito e le scatole di crema solare contro il malcapitato Pescosolido a Maceiò, le risse fra serbi e croati in Australia, gli sbraiti inconsulti dei francesi quando soprattutto a Bercy (prossimamente a Nanterre dove traslocherà l’ultimo 1000 dell’anno) si esibisce un loro connazionale. Ma l’italopiteco è vivo. Minoranza rumorosa, fastidiosa, spesso sparuta ma rinvigorita da quel non più sotterraneo mito della superiorità italica che, del resto, a pochi metri da un obelisco di marmo bianco ove campeggia serenamente il nome di Mussolini non poteva che diffondersi incontrastato nell’area.

A volte si confina col ridicolo e non si tiene conto di quell’ironia tipicamente romanesca che è componente ineliminabile (e tutto sommato preziosa) degli Internazionali d’Italia. Un’ironia che ha partorito episodi indimenticabili quali il «Panatta, fai schifo!», indirizzato da un ignoto spettatore ad Adriano durante un match che il nostro stava affrontando, diciamo così, non con la giusta determinazione. Oppure «Sanguinè, stai su Scherzi a parte» quando Sanguinetti, ora coach di Elena Rybakina, fu convocato in fretta e furia per giocare una partita esibizione contro Marcelo Rios perché con la folla già al Centrale Albert Costa si era ritirato dalla finale.

Ma non c’è molto da ridere quando uno come il giapponese Nishioka denuncia che mentre affrontava Sonego il pubblico lo derideva con «Forza Sushi» e «Andiamo, Cina». Esistono al mondo sensibilità diverse da quella romana e un post di Nishioka sui lazzi di cui è stato fatto oggetto può provocare all’estero più danni al torneo che uno stadio nuovo di zecca creato dal nulla dentro lo stadio dei Marmi.

Il punto è che contro i rappresentanti della prima categoria di molesti qualcosa bisogna fare e pure in fretta. Il direttore del torneo Paolo Lorenzi ha annunciato che i responsabili verranno bannati. È doveroso trovare il modo di espellere in tempo reale dai campi questi professionisti dell’insulto e impedire che abbiano accesso agli impianti, per quanto problematica sia la questione. E per la seconda categoria: forse è il caso che oltre agli impianti nuovi e alle sedie a sdraio sul prato davanti alla Sala della Armi, gli Internazionali inizino a promuovere e richiedere comportamenti diversi, per quanto in contrasto con il mood dei tempi. Con più posti a sedere si vendono più biglietti ma non si diventa automaticamente un quinto Slam. Mostrando al mondo un atteggiamento più “musettiano”, nel senso dell’eleganza del gioco, ci si può portare avanti col lavoro. O almeno provarci.

© Riproduzione riservata