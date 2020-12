Nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 dicembre 2020, un terremoto ha colpito la zona di Milano: secondo le stime dell’Ingv, la magnitudo del sisma è stata di 3.8. L’epicentro è stato localizzato a un chilometro a nord del comune di Trezzano sul Naviglio, mentre l’ipocentro ha avuto una profondità di 8 chilometri. Non si hanno ancora notizie di eventuali danni a cose o persone: sui social network, però, moltissime persone hanno scritto di aver avvertito chiaramente la scossa, sia nella città di Milano, sia in provincia. In alcune case sono caduti degli oggetti dai mobili.

