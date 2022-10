Nell’attacco sarebbero morti 23 bambini, ma ora il numero di morti totali sarebbero 30. L’uomo, armato, ha sparato e accoltellato bambini e adulti avrebbe successivamente ucciso la sua famiglia per poi suicidarsi

La polizia thailandese ha reso noto che oltre 30 persone sono morte nel corso di una sparatoria avvenuta in un asilo. Secondo la polizia, l’attentatore, che si è rivelato un ex poliziotto, dopo la mattanza nel centro per l'infanzia, ha ucciso la sua famiglia e si è poi suicidato.

Il fatto è accaduto nella città di Nongbua Lamphu, nel nordest del paese, dove un uomo armato è entrato nella struttura ed ha aperto il fuoco. Secondo il maggiore generale della polizia Achayon Kraithong le vittime sarebbero oltre 30 mentre un portavoce dell'ufficio regionale ne ha confermate 26 fra cui 23 bambini, due insegnanti e un agente di polizia. Dopo l’attacco, sarebbe fuggito in auto, investendo diversi pedoni e raggiungendo la sua famiglia, che ha ucciso prima di suicidarsi.

L’uomo era armato di pistola e coltello.

