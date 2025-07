Sono 33 gli anni che ci separano dalle stragi di Capaci e via D’Amelio: 11 morti, oltre 40 feriti. In 57 giorni furono uccisi i giudici simbolo del maxi processo e della guerra a Cosa nostra, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Da allora ogni tempo ha la sua narrazione, la ricerca della verità gira su sé stessa in un moto circolare senza passi in avanti.

In queste settimane si assiste al ritrovamento di vecchie bobine, a ex pm indagati, a dichiarazioni già note rilanciate come nuove di zecca e a intercettazioni mai vagliate.

Iniziamo proprio da queste perché se è vero che i pubblici ministeri di Caltanissetta hanno riesumato, con giubilo del generalissimo in pensione Mario Mori, il filone mafia-appalti, è vero pure che negli anni passati le indagini hanno alimentato più dubbi che certezze.

Una di queste intercettazioni ci porta indietro nel tempo, a un personaggio che incrocia accademia e massoneria.

Il professore massone

«Un paio di mesi fa sono stato ascoltato dai magistrati della procura di Caltanissetta che sono venuti a trovarmi per pormi alcune domande». A parlare è Giuliano Di Bernardo, professore in pensione, ma soprattutto gran maestro del Grande Oriente d’Italia fino al 1993, l’obbedienza massonica più diffusa nel nostro paese.

L’indagine è quella che prova a fare luce sulla strage di via D’Amelio, nella quale furono uccisi il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti di scorta, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli. In particolare sul ruolo svolto da Giovanni Tinebra, procuratore capo di Caltanissetta dal 1992 al 2001, e sospettato di appartenenza massonica.

Sospetti messi nero su bianco anche in scritti anonimi che giravano tra redazioni e uffici di polizia. L’appartenenza massonica di Tinebra sembra il segreto di Pulcinella.

Ma chi è Di Bernardo? È un profondo conoscitore di vizi e virtù, illusioni e degenerazioni del mondo dei cappucci. Per capirlo basta rievocare un aneddoto sugli anni bui di Licio Gelli, mandante e finanziatore della strage di Bologna, e gli elenchi dei massoni coperti, svelati solo in parte.

«Un massone venne da me e mi raccontò che un giorno Gelli consegnò al gran maestro un grosso fascicolo che conteneva tutti gli elenchi della P2 e come mi ha riferito il suo segretario particolare il gran maestro (Battelli, ndr) divenne di tutti i colori, alla fine chiuse il fascicolo, lo riconsegnò e disse a Gelli “Io questo non l’ho mai visto”», ha ricordato Di Bernardo.

Ma perché un paio di mesi fa è stato ascoltato dai pm nisseni che indagano alla ricerca dell’agenda rossa di Borsellino, sparita dopo la strage? «Io ogni tanto parlavo al telefono con Salvatore Spinello (un massone, ndr), ma non perché volessi sapere qualcosa in particolare, ma solo perché nella sua loggia c’era un mio grande amico, il professore Vittorio Mathieu, con lui avevo condiviso progetti e percorsi accademici molto importanti», dice Di Bernardo.

Ma chi è Spinello e chi è Mathieu? Il primo è gran maestro della Serenissima Gran Loggia Nazionale del Grande Oriente Scozzese d'Italia - Comunione di Piazza del Gesù.

Di lui aveva parlato nell’ambito di un’indagine svolta dalla procura di Napoli, negli anni novanta, il collaboratore di giustizia, Angelo Siino. Raccontando i suoi rapporti con Spinello già in frequenti contatti con il palermitano Giuseppe Mandalari condannato per associazione mafiosa.

Spinello si era presentato quale massone intenzionato a creare «una super loggia massonica segreta nella quale potessero confluire esponenti politici di rilievo della imprenditoria e della criminalità organizzala in modo da creare rapporti di reciproca convenienza» e con grande capacità di infiltrazione negli apparati pubblici.

Mathieu invece è stato uno dei più famosi accademici torinesi, ha insegnato Filosofia morale, nel 1994 ha contribuito a fondare anche Forza Italia insieme a Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. «Mathieu mi diceva che era entrato nella loggia perché con Spinello erano amici d’infanzia, visto che era un uomo corretto, una volta entrato non era più uscito».

E la famosa intercettazione? «Spinello mi parlò di un personaggio molto importante con il quale aveva rapporti di amicizia, lui voleva coinvolgermi in questa sua loggia di potentissimi lì a Nicosia, era questo il suo tentativo. Volevo che io vi partecipassi, ma gli dissi che non mi interessavano queste cose», dice Di Bernardo.

Ma quindi il nome di Tinebra non è mai stato fatto? «No, assolutamente. Io sono in grado di ricostruire le situazioni, ma non chi era dentro. Io posso fornire chiarificazioni sul contesto. Spinello era uno capace, onesto perché altrimenti Mathieu non sarebbe stato con lui».

Poi Di Bernardo racconta l’interesse dei pm nisseni. «Non avevo mai spiegato questa cosa, i magistrati avevano la trascrizione di una telefonata che io avevo ricevuto da Spinello, me l’hanno riferita, ma io mi ricordavo. Era il periodo a cavallo tra il 1992 e il 1993. Loro speravano in quella telefonata, secondo loro partendo da quello avrei potuto fornire qualche informazione su Tinebra, ma non ho potuto perché si parlava solo di un personaggio importantissimo nei miei colloqui».

La borsa

Nei giorni scorsi la borsa bruciacchiata del giudice Borsellino, sopravvissuta alla strage, è stata esposta alla camera dei Deputati alla presenza dei vertici della Repubblica.

Ma cosa c’è di nuovo in quella borsa? Dobbiamo tornare al 2012 quando il Corriere della Sera titolava: «Ecco la valigetta di Borsellino, la conserva il maggiore Canale».

L’incipit chiariva ogni aspetto: «Ricompare dopo vent’anni e diventerà un cimelio da osservare al «museo della legalità» aperto lo scorso 3 settembre presso la Legione dei carabinieri di Palermo la borsa del giudice Paolo Borsellino. Proprio la borsa sparita e ritrovata dopo la strage di via D’Amelio priva della famosa Agenda rossa, da allora introvabile».

Quindi era stata già fotografata, vista ed esposta. L’esclusiva era del giornale S, il magazine mensile del gruppo Live Sicilia, le foto inedite erano state scattate dal giornalista Luigi Sarullo, figlio del regista e drammaturgo Aldo. Tredici anni fa e tanti ricordi.

«Non ho apprezzato la vetrina costruita attorno alla borsa in tv sul servizio pubblico, non c’era nessuna esclusiva. Comunque è una buona cosa che se ne sia parlato, sono felice che la borsa ora sia visibile a tutti, all’epoca fece un passaggio veloce in un mensile e fu dimenticata. Ora diventa patrimonio di tutti e testimonia un fatto, reca sul fronte le bruciacchiature dell’esplosione, e ricorda quella strage», dice Aldo Sarullo che da giovane è stato anche avvocato e conobbe Borsellino.

«Lo chiamavo dottore, ma ormai eravamo entrati in confidenza, condividevamo il vizio della sigaretta, all’epoca in aula si poteva fumare. In quell’agenda teneva le cose più attuali e delicate del suo lavoro. Lo ricordo al funerale di Falcone, alla fine della funzione religiosa andai a salutarlo, Borsellino aveva la mano fredda e un braccio rigido.

È stata l’ultima volta che l’ho toccato. Nell’immediatezza della morte di Falcone si era fatto dare da Canale il dossier mafia-appalti, pochi giorni dopo fu ucciso anche lui», conclude Sarullo.

Operazione Canale

Con la borsa si è riaffacciato sulla scena anche Carmelo Canale, le sue parole sono diventate rivelazioni. «Certamente Borsellino poco prima di morire aveva detto che era prossimo ad arrestare il procuratore Giammanco», ha ricordato il collaboratore del giudice qualche giorno fa. Ma anche questo è un déjà-vu.

Bisogna andare indietro al 2011 quando Canale al processo a carico di Mario Mori, poi assolto, ricordò che Borsellino in un momento di rabbia gli disse «anche forzando un po' i toni che avrebbe voluto arrestare Giammanco».

Forzando i toni perché Borsellino sapeva benissimo che le indagini sui magistrati di Palermo spettano a quelli di Caltanissetta, all’epoca guidati da Tinebra.

