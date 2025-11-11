L’intervento dei vigili del fuoco. La struttura è stata evacuata, mentre un uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Accertamenti sulle cause dell’incendio

Dalle 7.20 circa di questa mattina, i vigili del fuoco di Roma sono impegnati con due squadre, due autobotti e un'autoscala, in via Cesare Tallone, a Tor Sapienza, a Roma, per l'incendio di un edificio abbandonato e occupato. In un primo momento non era ancora chiaro se coloro che vi si trovavano all’interno, al momento dell’incendio, fossero riuscite tutte a scappare. Ma in base a quanto si apprende un uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale, al Sandro Pertini. E l’edificio evacuato.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Anche le cause che hanno provocato l’incendio sono tuttora ignote. Sul posto i poliziotti.

