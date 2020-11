È ripreso stamattina il processo che vede imputata la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e altre cinque persone per i fatti di piazza San Carlo, per la parte di giudizio celebrata con il rito abbreviato. Il procedimento si svolge nell'aula magna del palazzo di giustizia torinese, data la necessità di distanziamento per le regole anti Covid, e l'udienza si tiene a porte chiuse. Il calendario prevede l'interrogatorio degli imputati.

I fatti si riferiscono al 3 giugno 2017, quando a Torino, durante la proiezione sul maxi schermo in piazza San Carlo della finale di Champions League Juventus-Real Madrid, tra la folla si scatenarono delle ondate di panico che provocarono la morte di due donne e oltre 1.500 feriti. Oltre alla sindaca Appendino, sono imputati Paolo Giordana, ex capo di gabinetto del comune di Torino, l'allora questore Angelo Sanna, un responsabile dell'agenzia Turismo Torino, Maurizio Montagnese, e un tecnico incaricato di svolgere i lavori nella piazza. L'accusa è di omicidio, lesioni e disastro colposo per le presunte carenze nell'organizzazione della serata.

