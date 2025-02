Nel mese di maggio del 2024 si è svolta a Foggia la prima edizione della PRM Academy (Premio Roberto Morrione Academy), nata con l’intento di coinvolgere alcuni dei vincitori del Premio in qualità di docenti per altri giovani giornalisti o aspiranti tali. Durante questa 3 giorni di scuola di formazione residenziale intensiva, che si è svolta a Foggia nel maggio 2024, case study per gli allievi dell’Academy sono state le inchieste realizzate e vincitrici delle diverse edizioni del Premio Morrione.

Durante l’Academy, allo studio delle inchieste vincitrici hanno partecipato giornalisti d’inchiesta che hanno fatto parte della storia del Premio Roberto Morrione, quali Giorgio Mottola, Sabrina Giannini, Giovanni Tizian, Domenico Iannacone, oltre ai tutor del Premio Roberto Morrione, Stefano Lamorgese e Francesco Cavalli.

L’edizione del 2025

Per l’anno 2025 si ripropone la PRM Academy che si svolgerà a Foggia da giovedì 8 a sabato 10 maggio 2025 con lezioni, laboratori, studio e visione delle inchieste realizzate, attività di gruppo e momenti di confronto. Per partecipare sarà indispensabile raggiungere Foggia la sera precedente l’inizio delle lezioni (quindi mercoledì 7 maggio).

Tutti i costi di permanenza, vitto e alloggio saranno a carico della PRM Academy, sarà cura dei partecipanti farsi carico dei costi di trasferta per raggiungere Foggia.

L’Academy è promossa da associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Consulta provinciale per la Legalità di Foggia, Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Fondazione antiusura Buon Samaritano, Associazione Per il Meglio della Puglia, Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, Università di Foggia – Dipartimento di economia Management e Territorio.

La PRM Academy è rivolta ai giovani under 30 (nati dopo il 31.12.1994) senza distinzione di titolo di studio, di percorso lavorativo o di altre forme di esperienza.

COME CANDIDARSI

È indispensabile fornire un CV e un video (massimo di 2’) di presentazione individuale che motivi le ragioni e le aspirazioni per partecipare all’Academy.

La candidatura deve essere inviata entro il 21 febbraio 2025 7 marzo 2025. Un’apposita commissione di valutazione composta da rappresentati del Premio Roberto Morrione e della Consulta provinciale per la legalità di Foggia selezionerà tra tutte le candidature pervenute – a suo insindacabile giudizio – 20 giovani. Tra questi almeno 5 saranno selezionati tra i candidati con residenza nella Regione Puglia. La commissione potrà contattare i singoli candidati per colloqui individuali, se lo riterrà opportuno.

La selezione della classe verrà comunicata ai partecipanti entro il 21 marzo 2025.

La PRM Academy si svolgerà nel 2025 nelle giornate del 8, 9 e 10 maggio. L’arrivo a Foggia è previsto nella giornata del 7 maggio e la ripartenza è programmata per domenica 11 maggio.

Qui il link a cui iscriversi

© Riproduzione riservata