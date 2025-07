Da 40 anni nel comune della Bassa friulana, 2.450 abitanti, a luglio si gioca un campionato a dir poco particolare: campo in cemento, porte in verticale, portieri che parano senza usare le mani. Non mancano le trattative di mercato. E i vincitori portano la Madonna in processione per le vie del paese. Nell’Italia dei borghi che si spopolano, l’iniziativa mette insieme identità e aggregazione

La finale è in programma sabato 26 luglio, ma le previsioni mettono temporali e dunque bisogna aspettare. A Porpetto non ne fanno un dramma: «Se serve, la spostiamo a lunedì». È la loro coppa del mondo in cortile. Privata, intima, sentimentale. Si chiama Torneo dai Borgs, il torneo dei borghi. O, come dicono lì, «il TdB». Lo giocano da quarant’anni, a referto ci sono più di mille partite. E ogni dieci anni stampano un libro: la memoria conta.

«È il nostro fiore all’occhiello», racconta Enzo Pez, 58 anni, grafico, uno dei fondatori della manifestazione. Può sembrare un’iperbole, una specie di esagerazione. Ma chi ha giocato i tornei estivi sui campi di cemento smangiato, sabbia o erba sintetica, conosce quella sensazione di libertà e grandezza. Porpetto è come l’isola del tesoro: una X su una mappa, bisogna andarlo a cercare. Si trova nella Bassa friulana, a sud della provincia di Udine. Fa parte della Riviera friulana (12 comuni, il più famoso è Lignano Sabbiadoro). Conta 2.450 abitanti. Ed è un puzzle formato da quattro borghi.

Un giorno decisero di sfidarsi a pallone, l’epica declinata allo sport. «Tutto è iniziato negli anni ’70. La prima cosa che fai da bambino è tirare calci a un pallone. Giocavi con la Sportiva, la squadra del paese, oppure per strada, nei porticati, negli androni, finché non ti cacciavano. Alla fine trovavi uno spiazzo: un campo in cemento davanti alla parrocchia. Lì si giocava per ore, ispirati dalla Nazionale degli anni '70. Capello, Bettega, quelli lì».

Non solo calcetto

Negli anni ’80 quel pezzo di asfalto venne abbandonato. Era il campo da basket: il tabellone era tenuto su da un palo intrecciato. «E se colpivi quel palo, era gol. Si giocava 5 contro 5». Poi nel 1983 il campo immaginario sotto la canonica di don Giulio Vidulich venne rimesso a nuovo. «Cementato il rettangolo, installati nuovi tabelloni e porte in ferro. Lì sono iniziate le prime partite d’estate. Nel 1984 ci siamo detti: “Perché non facciamo un torneo?”. Eravamo una ventina di ragazzi, dai 17 ai 20 anni. Le squadre erano quattro, ognuna rappresentava una zona del paese».

Non è solo calcetto. Al TdB per fare gol si sono rovesciate le porte. La rete è attorno al sostegno del canestro, è larga 1 metro e alta 2,20. E ovviamente il portiere non può prenderla con le mani.

È l’Italia degli oratori, delle sagre, delle feste del patrono. A Porpetto hanno il loro, San Vincenzo Martire, che arriva dal Portogallo. Un’Italia che ancora unisce le generazioni e che ribalta gli stereotipi del campanilismo. Andrea Dri, 51 anni, avvocato, sindaco dal 2016, dice che il torneo «racchiude l’identità comunitaria. È il primo momento in cui tutte le frazioni del comune partecipano unite. Non è un torneo qualsiasi: è l’unico evento davvero condiviso, un elemento costitutivo».

A Porpetto il TdB è diventato una speciale di mundial che tiene vivo il paese per tutto luglio. Hanno squadre dai nomi nonsense, che intrecciano inglese e friulano: i Broncs, i Polmons, i Dragoons, i Centrai, il Bande di là. E gli Alcooligaans. All’inizio, racconta ancora Enzo, «si giocava con maglie di cotone qualsiasi. Nel 1985 iniziarono le prime maglie personalizzate. Alcuni se le scrivevano a mano: sponsor improbabili, tipo “Tintoria Jefferson” o la polleria della mamma di un giocatore».

Oggi sono una decina di squadre, 120 partecipanti. Alla finale ci va tutto il paese. Ci sono il chiosco, la grigliata, le birre. Tutti hanno partecipato almeno una volta al Torneo dai Borgs. Anche Oriano Grop (ex Bologna in A) e Paolo Dri (che fece la C). E come solo lo sport di quartiere sa raccontare, sono nate leggende e figure mitologiche.

tra feste del patrono e metalmeccanici goleador

A Porpetto la favola è quella di Luca Urban, impiegato di banca, 158 gol tra tutte le edizioni che ha giocato. «Un piede raffinato, un signore in campo, una grande sportività», racconta Dri. Il suo record è durato decenni. Poi è arrivato Massimo Marcatti, classe ’78, metalmeccanico, ora a quota 162 gol. Negli anni ci sono state anche le trattative di mercato da un borgo all'altro.

Ma il torneo è soprattutto un evento fondativo: non servono manifesti, tutti sanno che si farà. È mito. Il giovane parroco di Porpetto, don Alberto Santi da Buja, Udine, negli ultimi anni ha istituito una nuova tradizione: la squadra che vince il TdB deve portare la Madonna durante la processione lungo le vie del paese in occasione del Perdòn da Madone che si svolge la seconda domenica di settembre.

A dire il vero a Porpetto non ci si annoia. Da un pezzo portano avanti la Gare dal Sbordon (una gara con le batele e una pertica che si ricava da un albero), e la Reinocarb, oltre venti prove di sopravvivenza tra caccia e pesca. Ma il Torneo dai Borgs è unico. E speciale. «I giovani di oggi hanno più comfort, ma sentono forte il valore dell’aggregazione. Il torneo è un’occasione unica: trenta persone ogni sera coinvolte tra arbitri, raccattapalle, volontari. È diventato più di un torneo».

Secondo le ultime proiezioni Istat, oltre l’82 per cento dei comuni delle aree interne perderà popolazione entro il 2043, con picchi del 93 per cento nel Mezzogiorno. Nel solo 2024, sono stati 358 i comuni italiani a zero nascite, concentrati quasi esclusivamente nelle aree interne del paese. Nei comuni ultraperiferici il rapporto tra over 65 e under 15 è di circa 2,5 a 1. E a Porpetto, come nel resto d’Italia, «prevale la fascia d’età tra i 35 e i 65 anni, una popolazione adulta o anziana», dice il sindaco.

Un’Italia che se ne va. Ma c’è anche chi resta. E eventi come il TdB fanno la loro parte. È nata un’associazione, la Grun Tdb-Porpèt, ufficializzata nel 2004. Da un paio di anni la gestiscono ragazzi dai venti ai trent’anni. Il presidente è Gabriele Gheller, 25 anni, manutentore di caldaie. Il torneo, dice, «è un momento di convivialità, non solo sportivo. Dopo il Covid, Enzo ci ha chiesto una mano. Ci siamo uniti con la voglia di fare. Siamo ragazzi dal 2000 al 2004. È casa nostra. Stiamo bene insieme».

