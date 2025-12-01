la musica contro l’emarginazione

Tra l’Emilia e il west. Il rap come riscatto di Alvin e i suoi fratelli

Diana Ligorio
01 dicembre 2025 • 19:52

Insieme a Sarvish e Abdel hanno dato vita al progetto Cult a Reggio Emilia. Sono tutti ragazzi di seconda generazione che usano le strofe rap per includere e raccontare la marginalità

Sulla scena buia si sente solo una voce nera: «Il coraggio non è solo un atto individuale ma un movimento collettivo», dice. «Sono Alvin Osei, un educatore di Reggio Emilia. E questo è Cult, il progetto che racconta il coraggio di una nuova comunità». Nel 2021 in rete appare un video di Gani, al tempo 20 anni, rapper con un passato al carcere minorile. Alcuni ragazzi infilano pistole (finte) nei pantaloni, si ammassano per strada, fanno freestyle sul tettuccio di un auto, insultano le forze dell

Per continuare a leggere questo articolo

Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.