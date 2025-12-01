Tra l’Emilia e il west. Il rap come riscatto di Alvin e i suoi fratelli

Insieme a Sarvish e Abdel hanno dato vita al progetto Cult a Reggio Emilia. Sono tutti ragazzi di seconda generazione che usano le strofe rap per includere e raccontare la marginalità
Sulla scena buia si sente solo una voce nera: «Il coraggio non è solo un atto individuale ma un movimento collettivo», dice. «Sono Alvin Osei, un educatore di Reggio Emilia. E questo è Cult, il progetto che racconta il coraggio di una nuova comunità». Nel 2021 in rete appare un video di Gani, al tempo 20 anni, rapper con un passato al carcere minorile. Alcuni ragazzi infilano pistole (finte) nei pantaloni, si ammassano per strada, fanno freestyle sul tettuccio di un auto, insultano le forze dell