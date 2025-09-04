Il percorso di qualificazione ha cominciato in queste ore la volata finale, i prossimi sei mesi fra chiusura dei tornei continentali e gli spareggi playoff diranno quali saranno le squadre a partecipare: dal Sudan al Suriname, passando per il Gabon e Curacao

Che cos’avevano in comune l’Uzbekistan e la Giordania e che cosa hanno ancora in comune le isole di Capo Verde, il Burkina Faso o il Guatemala calcisticamente parlando? Il non essersi mai qualificate per la fase finale di un Mondiale di calcio. Solo che le prime due ce l’hanno fatta poche settimane fa, le altre sono fra le potenziali matricole della futura rassegna iridata.

Il percorso di qualificazione ha cominciato in queste ore la volata finale, i prossimi sei mesi fra chiusura dei tornei continentali e gli spareggi playoff diranno quali saranno le squadre che si aggiungeranno alle già qualificate: Canada, Messico e Stati Uniti (come paesi ospitanti) e oltre alle due asiatiche già nominate, Argentina, Brasile, Ecuador, Iran, Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda e Australia.

Nuovo format

Potrebbe essere, anzi lo sarà sicuramente, un Mondiale con più mondo quello del 2026. Ci sono già due new entry e ancora mancano un sacco di caselle da riempire. Nel 2022 ci fu una sola esordiente, il Qatar che ospitava; nel 2018 toccò a Islanda e Panama, nel 2014 alla Bosnia e nel 2010 alla Slovacchia, l’ammazza Italia (di Marcello Lippi) di quell’anno. Finora, tanto per dare l’idea, il 62 per cento delle 211 federazioni affiliate alla Fifa (all’Onu i paesi sono 193) non ha mai partecipato a una fase finale.

Certo nonostante i 16 posti in più disponibili, l’Italia rischia ancora una volta di rimanere a casa dopo il 3-0 subito in Norvegia. Ma lasciando per un attimo da parte le nostre (nostre fino a un certo punto) cose – l’esordio di Gattuso in panchina con l’Estonia di domani, le prossime sfide con Israele circondate dalle accuse di genocidio davanti a un mondo che riesce solo a guardare l’orrore di Gaza e dal sempre più forte movimento che chiede la cancellazione delle partite – per apprezzare meglio il discorso della maggiore “larghezza” del Mondiale bisogna farsi un bel giro del mondo.

Certo il formato extralarge, 48 squadre rispetto alle 32 del modello classico, ci mette del suo: ce n’erano 16 fino al 1978 e 24 fino al 1994. Sicuro non mancheranno i soliti piagnistei, speriamo veramente che stavolta non siano anche italiani, sulle presunte ingiustizie per l’esclusione di qualche europea più titolata rispetto a una formazione tecnicamente più modesta africana o asiatica (ma se non fosse così che Mondiale sarebbe?).

Sicuramente il movente di questa evoluzione maxi è strettamente commerciale: più partite, l’eliminazione diretta partirà dai sedicesimi e non più dagli ottavi, più platee, più marketing, più tv e computer accesi, soprattutto più soldi (i ricavi cresceranno del 20 per cento). La svolta “infantinesca”, dal cognome del presidente della Fifa, ha dunque pochissimo di romantico.

Ma un positivo effetto collaterale lo produce. In un mondo dove, il discorso non si limita al calcio, i più forti pretendono di essere più forti e più deboli rischiano di essere sempre più deboli, la formula diventa in qualche modo una variabile che rende il Mondiale più mondiale e ha il merito di inquadrare pezzi di mondo del tutto fuori dal mainstream delle narrazioni.

Dall’Africa

Prendete il Sudan, una delle tante guerre civili dimenticate con i suoi 12 milioni di sfollati verso il Ciad e il Sud Sudan, il campionato che è fermo da due anni, la nazionale che gioca in Libia. Affronterà domani il ben più titolato Senegal in una partita da dentro o fuori. E sì perché nei gironi africani la prima va direttamente al Mondiale (e in testa in questo girone c’è la Repubblica Democratica del Congo ma di un solo punto), mentre le quattro migliori seconde accedono agli spareggi.

Il ct del Sudan è un ghanese, Kwesi Appiah. In questo contesto tragico ha detto ai suoi giocatori: «In campo sentitevi Cristiano Ronaldo e Messi». Ci proveranno. Come ci proverà Stefano Cusin, l’allenatore italiano giramondo che ora fa sognare le isole Comore, che ricomincia con tre punti di distacco dalla vetta occupata dal blasonato Ghana. O ancora Capo Verde, per ora in testa con un punto sul Camerun.

O la Macedonia del Nord di Elijf Elmas, tornato napoletano, che è al vertice nel girone del Belgio. Deve ancora cominciare, invece, la Georgia di Kvaratskhelia, che ha però un gironaccio con Spagna, Bulgaria e Turchia, prima avversaria domani. Il Gabon, invece, torniamo in Africa, battendo ieri le Seychelles ha scavalcato la Costa d’Avorio (che ha però una partita in meno) al comando.

Ai Caraibi

Poi bisogna attraversare l’Oceano Atlantico, raggiungere il nord del Sudamerica e i Caraibi per conoscere la storia di Suriname e Curacao. Attenzione, qui si ricomincia da capo dopo la prima selezione. Le due nazionali, però, hanno vinto la fase precedente e insomma, chissà, un po’ possono pure sperare. Curacao, appena 147mila abitanti, un’isola peraltro dove il baseball è più popolare del calcio, ha una federazione del pallone, ma fa parte amministrativamente dei Paesi Bassi come “paese costituente”.

Il Suriname, invece, è una ex colonia che storicamente ha foraggiato l’Olanda: per dire, l’ex milanista e interista Clarence Seedorf e l’ex juventino Edgar Davids, come i papà di Ruud Gullit e Frank Rijkaard, sono nati qui.

Nella storia di questo calcio c’è anche una giornata tragica: nel 1989 nacque l’idea di organizzare una tourneè per riportare a casa almeno per qualche giorno i migliori giocatori surinamesi sbocciati poi nel campionato nella nazionale olandese. Il Dc8 della Surinam Airways che li trasportava si schiantò in fase di atterraggio: morirono 176 passeggeri. Se la Nazionale di Paramaribo riuscisse a qualificarsi ai Mondiali saprebbe sicuramente a chi dedicare l’impresa.

