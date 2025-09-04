Il percorso di qualificazione ha cominciato in queste ore la volata finale, i prossimi sei mesi fra chiusura dei tornei continentali e gli spareggi playoff diranno quali saranno le squadre a partecipare: dal Sudan al Suriname, passando per il Gabon e Curacao
Tra esordi e matricole sarà il Mondiale con più mondo, ma il format di Infantino ha poco di romantico
04 settembre 2025 • 07:00Aggiornato, 04 settembre 2025 • 07:36
Il percorso di qualificazione ha cominciato in queste ore la volata finale, i prossimi sei mesi fra chiusura dei tornei continentali e gli spareggi playoff diranno quali saranno le squadre a partecipare: dal Sudan al Suriname, passando per il Gabon e Curacao