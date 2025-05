Nel silenzio di una valle già martoriata, tra i fiumi Sacco e Liri, in un territorio dichiarato Sito di Interesse Nazionale per le bonifiche ambientali, ad Anagni potrebbe sorgere una nuova fabbrica di bombe.

Undici capannoni per 2500 metri quadri complessivi, capaci di produrre 150 chilogrammi di nitrogelatina ogni ora, 40 tonnellate al mese di materiale esplosivo destinato a propellenti per missili e bombe d’artiglieria.

La possibilità di questa riconversione arriva mentre le bonifiche, promesse da vent’anni, languono. Il progetto è firmato KNDS Ammo Italy, succursale italiana del colosso franco-tedesco della difesa, e beneficia di un finanziamento diretto di 24,5 milioni di euro nell’ambito del programma europeo ASAP (Act to Support Ammunition Production).

Soldi pubblici dell’Unione europea, dunque, per alimentare una fabbrica di esplosivi in uno dei territori più inquinati d’Italia. Lo scenario è quello della Valle del Sacco, definito «compromesso» dai piani ambientali e dalla stessa Unione europea, dove l’aria e le falde acquifere portano ancora le tracce degli inquinanti industriali rilasciati per decenni. Il SIN (Sito di Interesse Nazionale) comprende 19 comuni e interessa circa 140 mila abitanti. Le bonifiche, avviate nel 2019 con 53 milioni di euro, sono rimaste in larga parte sulla carta.

Ad Anagni l’industria della guerra ha radici antiche. La storia inizia nel 1912 con la BPD (Bombrini Parodi Delfino), la storica fabbrica di esplosivi che ha alimentato le guerre mondiali e i conflitti del Novecento.

Dopo la chiusura negli anni Novanta della Winchester, produttrice di cartucce da caccia, il sito era stato riconvertito dalla Simmel Difesa (oggi KNDS Ammo Italy) per la “demilitarizzazione” delle armi obsolete: un disarmo industriale che ora viene ribaltato.

La nitrogelatina che sarebbe prodotta ad Anagni, ottenuta mescolando nitroglicerina diluita in acqua e nitrocellulosa derivata dal cotone trattato con acidi, è meno instabile della nitroglicerina pura, ma resta un esplosivo ad alto potenziale. Servirà a rifornire lo stabilimento di Colleferro, anch’esso di proprietà KNDS, dove si completano il caricamento e il collaudo di munizioni e bombe.

Il programma ASAP, lanciato nel 2023, ha una chiara missione: aumentare la produzione di munizioni in Europa, per fronteggiare le forniture all’Ucraina e riempire gli arsenali degli stati membri. Più di 500 milioni di euro stanziati, 1,5 miliardi complessivi con i cofinanziamenti industriali, suddivisi tra proiettili, missili, esplosivi e polveri.

Il progetto di Anagni è uno dei 32 selezionati per raggiungere questi obiettivi. Ma il quadro è più ampio: l’EDF (European Defence Fund) e il programma ReArm Europe prevedono un piano da 800 miliardi di euro per rafforzare l’industria bellica europea.

Il territorio

Il territorio paga il prezzo più alto. I modelli di emissione sviluppati dalla stessa KNDS indicano già superamenti dei limiti per il nichel (Ni) in aree prossime allo stabilimento, con soglie superate in ampie zone. La nuova fabbrica moltiplicherebbe le emissioni, raddoppiando i punti emissivi esistenti.

La Direttiva Seveso III, che classifica l’impianto come “a rischio di incidente rilevante”, imporrebbe trasparenza e accesso alle informazioni per la popolazione. Eppure, parti rilevanti della documentazione sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sono state oscurate. L’opacità istituzionale si somma alla contaminazione ambientale.

Alberto Valleriani, presidente della Rete per la Tutela della Valle del Sacco (Retuvasa), racconta vent’anni di attese disilluse. «Dal 2005 il SIN è bloccato in un limbo. Il rischio di interferenza tra il nuovo impianto e le falde inquinate è concreto». Valleriani sottolinea come la storia industriale della valle sia stata segnata dalla produzione di armi. L’eredità bellica si intreccia con quella ambientale, e il rilancio delle attività militari aggrava un contesto già fragile.

Le istituzioni locali si dividono tra chi spera in un ritorno occupazionale – peraltro limitato, data la specializzazione richiesta – e chi denuncia l’assurdità di sovrapporre un nuovo ciclo industriale a una bonifica incompiuta. La consigliera regionale del Partito democratico Sara Battisti ha definito il progetto «un rischio inaccettabile per l’ambiente e per la salute delle nostre comunità», chiedendo chiarimenti alla regione Lazio. Ilaria Fontana, deputata del Movimento 5 stelle, ha sollevato interrogazioni parlamentari ai ministeri di Difesa, Esteri e Ambiente.

Il 3 maggio, davanti ai cancelli dell’ex Winchester, c’è stata una manifestazione per dire no alla fabbrica di bombe. I comitati locali hanno denunciato l’assurdità di un piano che alimenta il sistema guerra con i fondi pubblici, mentre mancano strutture sanitarie, scuole, investimenti sociali. La valle resta ostaggio di un’economia di guerra. Anagni, la città dei papi, diventa la città delle bombe. E il riarmo europeo si consuma nel silenzio delle valli avvelenate.

