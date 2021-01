Il Gip del Tribunale di Milano, Patrizia Nobile, ha emesso 19 misure cautelari nei confronti di soggetti di cittadinanza sia italiana sia straniera per traffico internazionale di stupefacenti. L’ordinanza ha previsto due arresti in carcere, nove ai domiciliari e otto all’obbligo di dimora. Le misure sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Milano in quattro diverse regioni italiane (Lombardia, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna).

L’operazione, denominata “Saudade-bis”, vede indagate quasi quaranta persone e ha ricostruito la trama criminale di una fitta rete di traffico di droga proveniente dall’Albania e dal Sud America. Le sostanze stupefacenti entravano in Italia attraverso voli aerei e la rotta marittima adriatica, poi la merce veniva venduta nelle piazze di spaccio del milanese. Le indagini, iniziate nel 2016, hanno portato al sequestro, in più tranche, di quasi due tonnellate di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana, cocaina e hashish, per un valore di circa cinque milioni di euro e al precedente arresto, in flagranza di reato, di altri sette soggetti.

Nel 2017 è stato intercettato in Puglia un natante di quasi dieci metri con a bordo oltre 1,5 tonnellate di marijuana che ha portato all’arresto di due cittadini albanesi.

© Riproduzione riservata