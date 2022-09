È iniziato alle 9 lo sciopero nazionale di macchinisti e capitreno. I treni di Trenitalia e Trenitalia Tper possono subire cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Lo sciopero è indetto dalle ore 9.01 alle 16.59. La protesta è stata proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa per i problemi legati alla sicurezza del personale dei trasporti a bordo dei convogli. I sindacati chiedono l'introduzione di misure per contrastare la violenza sui mezzi di trasporto.

I treni garantiti

Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili su app Trenitalia, nella sezione Infomobilità del sito e nella sezione lavori e modifiche al servizio del sito web trenitaliatper.it, chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990.

Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (ad esempio modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d'informazione.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

© Riproduzione riservata