Nella notte una carrozza di un treno merci trasportante materiale non pericoloso è deragliata nei pressi della stazione di Firenze Castello. I tecnici sono al lavoro per il rispristino della linea ma si registrano ritardi e cancellazioni in parte del paese

Alle 2.20 di questa notte una carrozza di un treno merci, appartenente ad una società privata interna al gruppo Ferrovie dello stato, è deragliata nei pressi della stazione di Firenze Castello. Il treno non trasportava materiale pericoloso. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco del distaccamento di Firenze-Ovest, sono intervenuti sul posto alle 3.15. Non si sono registrati feriti nell’incidente, ma l’infrastruttura ha subito gravi danni.

Secondo fonti investigative l’incidente potrebbe essere stata causato dalla rottura di un asse di un carro

Il deragliamento ha provocato l’abbattimento di alcuni pali e tralicci che sorreggono i cavi dell’alimentazione elettrica ai treni e alla linea. Il blocco dell’alimentazione elettrica riguarda sia la parte a terra, sia quella aerea, e la circolazione dei treni è ferma tra le stazioni di Bologna e Firenze sulla linea ad Alta Velocità e su quella storica. I tecnici della Rete ferroviaria italiana (Rfi) sono già in azione per rimuovere la carrozza sviata, solo dopo si potrà procedere alla riparazione dell’infrastruttura.

I ritardi

«La circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali di corse, finché non sarà ripristinata l'efficienza dell'infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi. Seguiranno ulteriori informazioni», si legge sul sito di Trenitalia. In media sono previsti ritardi fino a 180 minuti.

Per questo pomeriggio è prevista la ripresa dell’alta velocità. Mentre dalla Stazione di Santa Maria Novella a Firenze sono previsti bus sostitutivi per il trasporto regionale. Nel frattempo, molti treni in partenza da Milano e Torino sono stati deviati sulla linea Tirrenica per proseguire verso Pisa e Roma.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha detto che segue con la massima attenzione quanto successo ed è in costante contatto con i tecnici di Rfi.

Il deragliamento riapre una vecchia polemica

ll presidente della Toscana, Eugenio Giani, si è detto favorevole al passante sotterraneo dell’alta velocità a Firenze, che avrebbe garantito due percorsi alternativi, permettendo in ogni caso il collegamento nord-sud dei treni ad alta velocità. Il progetto del passante risale al 2003, ma da gennaio 2017 era stato messo in discussione e i lavori rinviati, generando malumori nel comune di Firenze e la regione Toscana.

