Il cooperante italiano è in carcere a Caracas da quasi nove mesi, senza accuse formali né tutele legali. L’Italia ha incaricato il diplomatico Vignali come inviato speciale per i detenuti in Venezuela. Ma a sbloccare il caso potrebbe essere l’Eni, molto attiva nel paese sudamericano
Trentini, tutti i pasticci di Tajani. La “carta Eni” per la liberazione
13 agosto 2025 • 07:00
