Il cooperante italiano è in carcere a Caracas da quasi nove mesi, senza accuse formali né tutele legali. L’Italia ha incaricato il diplomatico Vignali come inviato speciale per i detenuti in Venezuela. Ma a sbloccare il caso potrebbe essere l’Eni, molto attiva nel paese sudamericano

Da una parte la nomina di Luigi Vignali a inviato speciale per i detenuti italiani in Venezuela, pur andato già incontro a una figuraccia diplomatica. Dall’altra la montagna di crediti accumulata da Eni verso Caracas. Sono questi i due elementi principali attraverso cui il governo guidato da Giorgia Meloni spera di ottenere presto la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante italiano in carcere da quasi nove mesi senza accuse formali né tutele legali.

L’arresto di Trentini

Quarantacinque anni, veneziano, Trentini era arrivato in Venezuela nell’ottobre scorso per conto della ong Humanity & Inclusion, che si occupa di persone con disabilità. È stato arrestato il 15 novembre, tre settimane dopo il suo arrivo, e da allora ha potuto contattare i familiari solo due volte, l’ultima delle quali il 26 luglio. La telefonata è stata annunciata dal vice ministro degli Esteri italiano, Edmondo Cirielli, e confermata dai familiari di Trentini, che in una nota si sono detti «sollevati per aver potuto sentire, per pochi minuti, la voce di Alberto» e hanno voluto esplicitare la «gratitudine nei confronti delle istituzioni che in Italia e in Venezuela si stanno adoperando» per la sua liberazione.

Il giorno dopo la telefonata, la Farnesina ha annunciato la nomina ad inviato speciale per i detenuti italiani in Venezuela di Luigi Vignali, diplomatico di lungo corso, già consigliere per le relazioni internazionali di Finmeccanica (oggi Leonardo), negli ultimi otto anni direttore generale per gli Italiani all’estero e per le politiche migratorie. La nomina di Vignali è stata decisa «d’intesa con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni», ha tenuto a specificare la Farnesina.

Precisazione che non sembra casuale dato che i servizi segreti, dipendenti da Palazzo Chigi, stanno giocando un ruolo centrale nelle trattative per la liberazione di Trentini. Secondo quanto risulta a Domani, uomini dell’Aise sono infatti già stati almeno tre volte a Caracas da quando il cooperante italiano è stato incarcerato.

In Venezuela, pochi giorni fa, si recato anche Vignali, che però è stato respinto dalle autorità locali. Le rassicurazioni che aveva ottenuto non si sono rilevate affidabili e il suo incontro, per parlare del cooperante in cella, sarebbe stato “ricalendarizzato” senza preavviso da Caracas. Un errore diplomatico italiano, ma anche un messaggio venezuelano.

Il passo indietro di Tajani

Chi segue da vicino la vicenda è convinto comunque che la nomina di Vignali sia un passo importante verso la possibile liberazione del cittadino italiano, perché rappresenta il tentativo di aprire un nuovo canale di dialogo tra i governi dei due paesi. Finora, infatti, la responsabilità del dossier è stata in mano ad Antonio Tajani, ma i suoi rapporti con il regime socialista di Nicolás Maduro non hanno prodotto risultati.

Il ministro degli Esteri italiano non è mai stato tenero con il dittatore venezuelano. Già nel 2019, da presidente del Parlamento europeo, aveva fatto di tutto affinché il governo di Roma, allora guidato da Lega e M5s, seguisse gli altri membri della Ue e riconoscesse come legittimo presidente del paese sudamericano Juan Guaidó, allora oppositore principale di Maduro.

Il leader di Forza Italia non era riuscito a raggiungere l’obiettivo, ma pare che a Caracas non abbiano dimenticato i suoi sforzi. Anche perché, dopo le presidenziali del 2024, il Partito popolare europeo - Tajani riveste la carica di vicepresidente – è stato tra i più critici verso Maduro. In un comunicato del gennaio scorso (Trentini era in carcere a Caracas già da due mesi) lo ha accusato senza giri di parole di aver truccato il voto e ha chiesto pubblicamente di riconoscere come legittimo presidente il suo sfidante, Edmundo Gonzalez Urrutia.

La manifesta avversione di Tajani per Maduro non rappresenta certamente un vantaggio per ottenere la liberazione di Trentini. Ecco dunque uno dei motivi per spiegare la scelta di nominare Vignali come inviato speciale della Farnesina, qualifica che permette al diplomatico romano di condurre colloqui diretti col governo venezuelano.

Le differenze con il caso Sala

Resta però la questione più importante: al di là dell'interlocutore scelto per condurre le trattative, quali armi ha l’Italia per convincere Maduro a rilasciare al più presto Trentini? Secondo molti esperti, l’arresto del cooperante veneziano fa parte della cosiddetta “diplomazia degli ostaggi”. In altre parole, arrestare cittadini stranieri innocenti per ottenere dei vantaggi.

La stessa tattica utilizzata con successo dall’Iran, ad esempio nel caso di Cecilia Sala. In quella circostanza esisteva però una pedina di scambio. Poco dopo la liberazione della giornalista, l’Italia rilasciò infatti l’ingegnere iraniano Mohamed Abedini Najafabadi, arrestato poche settimane prima all’aeroporto di Malpensa, su richiesta degli Stati Uniti, con l’accusa di essere un ingranaggio usato dal regime dei pasdaran per aggirare l’embargo occidentale sulle armi.

A quanto pare, questa volta non esiste alcun Abedini venezuelano da scambiare con Trentini. E questo senza considerare che, sempre restando al paragone con l’Iran, stavolta non ci sono rapporti di particolare fiducia tra i vertici dei servizi segreti dei due paesi, fattore che invece avrebbe avuto un peso nella liberazione di Sala. Dunque, che fare per liberare Alberto?

I crediti di Eni

La revoca delle sanzioni europee contro Caracas sembra al momento un’ipotesi esclusa dal governo italiano. D’altronde, se anche Giorgia Meloni volesse puntare su questa via, dovrebbe aspettare parecchio: decise all’unanimità dal Consiglio dell’Ue (cioè dai 27 governi nazionali del blocco), le sanzioni scadranno infatti il prossimo 10 gennaio. Un orizzonte temporale troppo lontano.

Mentre il sottosegretario Alfredo Mantovano sta tentando di trovare in Vaticano sponde utili per trattare con Maduro, secondo fonti autorevoli interpellate da Domani l’opzione principale sul tavolo di Palazzo Chigi chiama in causa Eni e i suoi circa 2 miliardi di euro di crediti verso Caracas.

Per capire la faccenda bisogna fare un passo indietro. Eni è attualmente una delle pochissime società italiane ad avere interessi consistenti in Venezuela (primo paese al mondo per riserve petrolifere). La società guidata da Claudio Descalzi ha al momento un giacimento di gas attivo nel paese. Si chiama Perla, viene sfruttato dal 2015 ed è in mano alla società Cardon IV Venture, controllata dalla multinazionale italiana insieme alla spagnola Repsol (ognuna delle due compagnie ha il 50 per cento).

In base a un accordo di fornitura a lungo termine, il gas estratto dal giacimento offshore Perla viene venduto alla compagnia petrolifera nazionale Pdvsa (Petroleos de Venezuela Sa). Proprio da questo accordo deriva il maxi credito accumulato da Eni. «Pdvsa – scrive infatti l’azienda italiana nei suoi documenti societari più recenti – non è riuscita a pagare regolarmente i crediti per i volumi di gas forniti da Cardon IV Venture e di conseguenza nel corso degli anni si è accumulata una notevole quantità di crediti commerciali scaduti».

Al 31 dicembre 2024, Eni ha dichiarato un’esposizione creditizia nei confronti di Pdvsa pari a «circa 2,1 miliardi di euro» (800 milioni al netto delle svalutazioni già registrate in bilancio), cifra che aumenta di anno in anno. Se l’azienda controllata dal governo italiano decidesse di rinunciare a quei soldi, o almeno ad una parte di essi, Maduro sarebbe disposto a liberare Trentini? Dalla risposta a questa domanda potrebbe dipendere il futuro del cooperante italiano.

© Riproduzione riservata