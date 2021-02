Orrore in famiglia a Castello di Godego, nel Trevigiano, dove un padre di 43 anni ha ucciso il proprio figlio e si è poi suicidato.

Secondo a quanto trapelato, l’uomo ha soffocato e ucciso il figlio di due anni prima di togliersi la vita con un taglio alla gola. A trovare i due corpi è stato il nonno, che abita in una palazzina vicino alla loro casa e li aspettava per pranzo. Non vedendoli arrivare si è insospettito ha chiamato immediatamente i carabinieri. La madre, una fisioterapista in una cooperativa che lavora per un ospedale, in quel momento non era all’interno dell’abitazione. Una volta saputa la notizia, è stata ricoverata per un malore. Sul posto è arrivata anche la pm Mara De Donà.

All’origine dell’omicidio ci sarebbero dei problemi di salute del bambino. Infatti, i carabinieri di Treviso hanno trovato una lettera di due pagine scritte dall’uomo in cui spiega che il gesto era dettato dalla disperazione legata ai problemi di salute che affliggevano suo figlio.

