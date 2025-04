Dopo mesi di ipotesi e speculazioni il gruppo Prada ha annunciato ufficialmente di aver concluso l’acquisizione del 100 per cento Versace per un miliardo e 250 milioni di euro, 750 milioni in meno rispetto a quanto si era ipotizzato all’inizio delle trattative. L’operazione dovrebbe concludersi ufficialmente nel secondo semestre 2025 ma l’annuncio di oggi lascia pochi spazi ad un cambio di rotta. Il marchio, che era nelle mani della multinazionale Capri Holdings dal 2018, ritorna così in mani italiane.

Un annuncio che era nell’aria da tempo e sembrava sempre più vicino soprattutto dopo la nomina il mese scorso a direttore creativo di Dario Vitale, Miu Miu RTW and Brand Image Design Director, al posto di Donatella Versace, diventata chief brand ambassador del brand.

«Siamo felici di accogliere Versace nel Prada Group, e costruire così un nuovo capitolo di un marchio con il nostro stesso impegno per creatività, qualità e identità», ha dichiarato Patrizio Bertelli, presidente e direttore esecutivo del Prada Group. «Intendiamo continuare a celebrare lo spirito di Versace, ma allo stesso tempo siamo pronti a scrivere una nuova pagina nella storia del brand».

