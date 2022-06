Durante gli anni successivi, Reinhold venne accusato di aver abbandonato il fratello minore in cima al Nanga Parbat, quindi prima di cominciare la discesa, perché desideroso di essere il primo ad attraversare il versante Diamir. Herrligkoffer accusò Reinhold di aver lasciato Günther, affaticato e in condizioni precarie, sulla parete Rupal prima dell’arrivo in vetta. Mentre anche gli altri due componenti della spedizione, Max von Kienlin e Hans Saler, in un libro affermarono che Reinhold avesse fatto scendere il fratello per la parete Rupal per calarsi lui in solitaria per il Diamir.