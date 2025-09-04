Due cittadini turchi armati sono stati arrestati prima della festa di Santa Rosa: luci accese e cecchini appostati per sventare il rischio attentati. Ma non sono emersi contatti con gruppi terroristici. Fonti dei servizi a Domani: «Il nostro paese oggi non è a rischio»

Due cittadini turchi sono stati arrestati a Viterbo poco prima della celebrazione della festa della macchina di Santa Rosa. Erano dotati di armi pronte a colpire, pistola e mitraglietta, e hanno la caratura di criminali di peso, ma fonti qualificate escludono elementi concreti di un rischio attentati nel nostro paese. Il fermo dei due uomini armati è stato salutato con encomi e congratulazioni anche dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha condiviso un post su Instagram con questo titolo (tratto dal Messaggero): «Attentato sventato alla festa di Santa Rosa a Viterbo: due arresti. Il commando turco voleva sparare sulla folla».

Tanto è bastato per scatenare una ridda di dichiarazioni di politici soprattutto di centrodestra che hanno deragliato dalla necessaria prudenza che si impone in questi casi. Uno su tutti, il numero due del governo ed ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha nell’ordine detto «poteva essere una strage», e «in Italia non c’è spazio per il terrorismo». In pratica ipotizzando, con le indagini appena aperte e ancora in corso, la pista terroristica. L’inchiesta è affidata alla locale procura, due le certezze fino a questo momento.

Le certezze

La prima è l’efficacia dell’operazione della Digos che ha catturato i due uomini armati e posizionati in un alloggio proprio sulla strada di passaggio della macchina di Santa Rosa, evento al quale era presente il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e doveva partecipare anche l’ambasciatore israeliano. La seconda è che le autorità turche hanno fatto sapere che si tratta di due soggetti di considerevole peso criminale e noti alle autorità, non certo due balordi di strada. L’inquietante presenza, i due durante l’interrogatorio non hanno risposto alle domande dei magistrati, dovrà essere chiarita e nessuna pista è esclusa.

Resta una domanda che cammina sotto traccia: in Italia c’è un rischio rilevato di attentati terroristici? Una domanda che si impone considerando anche il quadro internazionale con lo sterminio in atto a Gaza da parte del governo israeliano nella totale inerzia dell’Europa e anche del nostro paese, al netto di sparuti e inconcludenti appelli. Fonti vicine al Viminale e ai servizi segreti escludono questa ipotesi, non ci sono – fanno sapere – «informazioni che fanno presupporre eventi ostili in Italia nel breve periodo. Nessun pericolo imminente certificato».

Di certo c’è un cornice preoccupante a livello internazionale e il livello di allerta è adeguato al contesto che è in continua trasformazione. Il caso Viterbo e l’inquietante presenza dei due turchi armati si inserisce all’interno di questo quadro nazionale.

Il rischio attentati

L’operazione della Digos che ha portato all’arresto dei due criminali non ha fermato la macchina organizzativa di Santa Rosa, ma ha spinto il prefetto e il ministro, Matteo Piantedosi, ad elevare gli standard di sicurezza e a garantire contemporaneamente lo svolgimento dell’evento, riconosciuto dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità.

Così è stato rafforzato il dispositivo con il dispiegamento di nuovi contingenti di forze dell’ordine e anche di cecchini in alcuni punti chiave, tanto che a un certo punto sono state accese le luci destando qualche mugugno tra i partecipanti. L’evento si è potuto celebrare visto che verifiche attivate nell’immediatezza dell’arresto hanno consentito di escludere ulteriori rischi, come la presenza di eventuali complici. Il ritrovamento di un documento di una terza persona non presuppone la sua presenza sul territorio, ma anche su queste sono in corso verifiche.

Le autorità turche, nelle banche dati delle forze dell’ordine italiane non risulterebbero i due nominativi, hanno descritto i due come criminali di spessore, non collegati a gruppi terroristici internazionali. Quella del terrorismo resta un’ipotesi, ma la più remota, di certo c’è da capire se volessero colpire i presenti durante la tradizionale manifestazione popolare. Le altre piste al vaglio, sulle quali si cercano conferme, rimandano agli intrecci con la malavita turca e il traffico d’armi o al collegamento con l’arresto di Baris Boyun, boss curdo, arrestato nel maggio 2024 a pochi chilometri dalla città e ora in carcere. Il Viminale si è limitato ufficialmente a ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro svolto in attesa degli esiti delle indagini.

