Non c’è solo l’amministratrice delegata in quota Fratelli d’Italia. Su Enit, l’agenzia di promozione per il turismo, poi trasformata in società, sventola sempre più la bandiera del primo partito della maggioranza. Per capirlo basta guardare all’organizzazione che, passo dopo passo, sta costruendo la numero uno della spa, Ivana Jelinic, manager voluta fortemente dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

L’ultima novità è stata la nomina in consiglio di amministrazione di Augusto Sartori, ex assessore al Turismo regionale e vicecoordinatore del partito in Liguria, fedelissimo del presidente del Senato Ignazio La Russa. Sartori ha preso il posto di Sandro Pappalardo, tenente colonnello, ex assessore della giunta di Nello Musumeci in Sicilia, diventato negli anni un punto di riferimento in Enit. Insomma, fuori un Fratello dentro un Fratello.

Consigliere municipale

Prima del Consiglio di amministrazione, però, Jelinic aveva fatto altri “ritocchi” organizzativi. Sempre nel segno di FdI. Dopo l’addio della direttrice promozione, Maria Rossi, l’interim è rimasto nelle mani di Jelinic mentre, a seguito di concorso interno, Mariano Bonavolontà ha assunto il ruolo di direttore del marketing mentre Alessandro Petroli è diventato dirigente responsabile appalti e gare.

Petroli è uomo organico al partito di Giorgia Meloni. Nelle ultime elezioni amministrative, quelle in cui il candidato di FdI Enrico Michetti è stato sconfitto da Roberto Gualtieri, è stato eletto consigliere municipale a Roma. Nel suo curriculum spicca anche l’esperienza da assistente parlamentare, dal 2001 al 2007, di un deputato. «Si tratta del deputato Marcello Taglialatela mentre per quanto riguarda l’incarico di consigliere le confermo che continuo a ricoprirlo», dice a Domani.

Il militante di Fratelli d’Italia lavora in Enit dal 2016 e lo scorso gennaio ha partecipato all’avviso di selezione aggiudicandosi il posto di dirigente del settore appalti e gare. Non sono mancate le polemiche, è stato anche inviato un esposto anonimo alle autorità di controllo. Nel bando di selezione mancava infatti un requisito richiesto, al contrario, nella selezione del direttore del comparto finanza e amministrazione: la «comprovata esperienza professionale dirigenziale nel ruolo per almeno un triennale incluse esperienza nell’ambito della finanza pubblica in contabilità civilistica».

Nell’avviso di selezione, invece, così come in quello per la ricerca del direttore marketing, c’era solo la richiesta di esperienza «professionale in attività oggetto della selezione almeno triennale». Da Enit hanno fatto sapere che si tratta di una scelta «discrezionale perché se si richiede sempre esperienza non possono crescere mai gli interni. Solo se manca una figura idonea, si passa alla ricerca esterna».

L’arrivo di Sartori

Tornando all’avvicendamento tra Pappalardo e Sartori giova ricordare che, in passato, Meloni aveva descritto il tenente colonnello come «uno dei nostri migliori dirigenti».

Pappalardo, come rivelato da Domani, era tra i sette consiglieri «segreti» del ministero della Difesa, guidato da Guido Crosetto. I loro nomi non erano in nessun atto ufficiale, «non sono collaboratori o consulenti, ma consiglieri senza compenso», avevano fatto sapere all’epoca dal ministero. Ora ha dovuto lasciare la spa perché è stato nominato a capo di Ita Airways. Per lui è previsto uno stipendio da mezzo milione di euro e non sono mancate le polemiche perché incompatibile visto che è già in pensione, vicenda risolta con un emendamento.

Sartori invece è un esperto del settore che, di fronte agli stipendi bassi e ai costi alti nei locali, sosteneva questa tesi: «Dire che è ingiusto che in un locale dove si paga una bottiglietta d’acqua 5 euro un dipendente neo assunto guadagni circa 1.200 euro non solo è errato, ma è proprio scorretto». Nel suo curriculum c’è la guida di alcuni ristoranti, di un bar e anche l’esperienza di rappresentante di alcuni marchi di abbigliamento. Il turismo italiano non vede l’ora di giovarsi della sua esperienza.

