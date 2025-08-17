Gli Europei Under 20 di atletica leggera hanno portato alla luce il talento della velocista quindicenne. Il proposito di aggregarla alla Nazionale maggiore per i Mondiali di settembre a Tokyo è stato per fortuna accantonato. La letteratura, la scienza, lo sport indicano chiaramente che la profondità permette di comprendere non solo eseguire; trasforma il talento in identità. Non è lentezza, bensì radicamento: è il tempo necessario per assimilare, per creare i presupposti

L’atletica leggera ha una nuova stella e si chiama Kelly Doualla. A soli 15 anni ha vinto l’oro nei 100 metri e nella staffetta 4x100 agli Europei Under 20 della settimana scorsa a Tampere. Ha fermato il cronometro su tempi straordinari, risultati che hanno acceso entusiasmi, aspettative e spinto ad abbozzare l’ipotesi di partecipazione ai Campionati del Mondo assoluti (dal 13 settembre), fortunatamente poi, velocemente archiviata. Uno scenario non frequente, ma trasversale ad altri ambiti di attività umane, su cui si affaccia una domanda delicata: quanto è sano bruciare le tappe, sebbene il talento sembri pronto? Quanto si può accelerare senza rischiare di compromettere il percorso?

La via più corta

C’è qualcosa di profondamente umano nel desiderio di saltare le fasi intermedie, di cercare la via più corta per raggiungere l’obbiettivo. È una tensione naturale verso la realizzazione. In un certo senso è anche una forma di speranza: un modo per toglierci il pensiero che la strada intrapresa possa essere incerta, faticosa o, peggio, errata. È una spinta che nasce dalla vulnerabilità, dalla paura di non “valere abbastanza” finché non si arriva. Eppure, la vita, la letteratura, la scienza, lo sport, indicano chiaramente che la fretta è nemica della profondità, quella dimensione che permette di comprendere davvero, non solo di eseguire; è ciò che trasforma un gesto in consapevolezza, un risultato in esperienza, il talento in identità.

Non è lentezza, bensì radicamento: è il tempo necessario per assimilare, per creare i presupposti, affinché il raggiungimento dell’obiettivo sia la conseguenza di un percorso pieno di senso, piuttosto che di ansia. Immersi nel modello culturale occidentale che celebra l’immediatezza e il metodo della minor applicazione per la massima resa, in cui la programmazione a lungo termine sembra suonare fuori moda, è facile sentirsi spinti ad accelerare. Ma crescere, nel corpo, nella mente, nell’identità, richiede tempo, errori, pause, ripartenze. Non è un difetto, è una condizione naturale. E riconoscerlo non significa rallentare per debolezza o incapacità, ma avanzare con consapevolezza scoprendo (o riscoprendo) il valore del tempo, della costruzione lenta, della fiducia nei processi.

La supercompensazione

In fisiologia, esiste un principio chiamato supercompensazione. Dopo uno sforzo intenso, il corpo entra in una fase di affaticamento: se il recupero è adeguato, non solo torna al livello iniziale, ma migliora, si adatta, si rafforza e diventa capace di gestire carichi maggiori. È un meccanismo intelligente, ma fragile. Se ci si sottopone a un nuovo sforzo in anticipo (cioè si dà un ulteriore stimolo prima che il precedente sia stato completamente assimilato) si rischia di sovraccaricare l’organismo, di infortunarsi, di regredire (è la causa principale di due problemi diffusissimi quali l’over training e il burnout). Se si aspetta troppo, l’effetto migliorativo si spegne. Serve equilibrio, ascolto, pazienza. La supercompensazione è una dinamica biologica ma anche psicologica, nonché una metafora potente della crescita umana. Vale per l’apprendimento motorio e cognitivo, per la maturazione emotiva, per la costruzione dell’identità. Ogni stimolo ha una fase, un tempo per produrre degli effetti, il cui assorbimento ci permette di essere recettivi a nuovi e maggiori stimoli: saltarla significa indebolire, perdere qualcosa.

Anche la letteratura racconta il tempo come parte imprescindibile del cammino. Nel Siddharta di Hermann Hesse, il protagonista attraversa prove estreme (ascetismo, mondanità, disperazione) prima di trovare la pace nel silenzio del fiume. È lì che comprende che la saggezza non si può insegnare, ma solo vivere: ogni esperienza, anche quella che sembra una deviazione dal percorso, è ricchezza e la fretta, illusione. Lo stesso messaggio si ritrova ne Il piccolo principe, quando la volpe dice: “Bisogna essere pazienti. Se tu vieni, per esempio, alle quattro del pomeriggio, comincerò ad essere felice già dalle tre.” La costruzione dei legami, della comprensione, richiede tempo. Leopardi, nel Sabato del villaggio, celebra la felicità dell’attesa, invitandoci a scoprire il piacere del viaggio più che della meta. Come Kavafis, quando scrive: “Itaca ti ha dato il bel viaggio.

Senza di lei mai ti saresti messo in cammino.” Sono solo alcuni esempi di una letteratura che ci mette in guardia dalla “fretta di arrivare”, perché ci priva della bellezza del vivere. Anche la psicologia moderna ci dice che il benessere non risiede nel raggiungimento della meta, ma nella capacità di abitare il percorso. L’ansia nasce spesso dal vivere proiettati verso un obiettivo futuro, incerti sul suo esito e incapaci di convivere con la sua attesa. Quando spostiamo la centralità dell’attenzione dal risultato al processo, riduciamo l’anticipazione e ritroviamo equilibrio. Il presente (the Present), inteso come dono, ci offre la possibilità di vivere con pienezza senza rimandare, a domani, la felicità. Accogliere ogni passo, anche imperfetto, ci libera dalla pressione del “dover arrivare” e ci restituisce il potere di essere, qui e ora, senza alibi.

Il malinteso sulla specializzazione

In questo contesto, è fondamentale introdurre un concetto che spesso viene frainteso; la specializzazione non è in antitesi con il percorso lento e consapevole, ma ne rappresenta una tappa delicata, da affrontare con attenzione e nel momento corretto. Specializzarsi significa affinare il talento, orientarlo, dargli forma. È un processo prezioso, ma che può diventare rischioso se anticipato (specializzazione precoce da intendersi come dedizione totale ad un unico obiettivo) e non accompagnato da un’adeguata maturazione della personalità, condizione che nel mondo dello sport, come in quello dell’arte, della scienza o della formazione, può portare a risultati brillanti così come a fragilità nascoste.

Quando si riduce il campo d’azione troppo presto, si rischia di perdere la ricchezza dell’esplorazione, la possibilità di costruire una base solida e versatile. Si rischia di confondere l’identità con la performance, il valore con il risultato, il desiderio con l’ossessione. La specializzazione dovrebbe iniziare in conseguenza di un percorso ampio, variegato, vissuto con curiosità e apertura. Non come una forzatura, non come una risposta all’ansia di “arrivare”. La psicologia dello sviluppo lo conferma: l’identità si forma attraverso esperienze multiple, attraverso la possibilità di scegliere, non di essere scelti da un ruolo troppo stretto. Kelly Doualla ha 15 anni. Secondo i due modelli di riferimento per l’organizzazione dell’attività giovanile (Cotè e Batki) è l’età in cui la specializzazione può iniziare ma con il focus su divertimento, motivazione, consapevolezza. Ha già vinto con distacco nelle discipline più corte, difficili e veloci dell’atletica contro atlete 5 anni più vecchie di lei.

Lasciamola fuori dai circuiti assoluti, facciamo che cresca nel confronto con le coetanee, che alleni i muscoli e rinforzi il carattere, perché oltre ai rischi della specializzazione precoce avrà da affrontare quelli ancora più insidiosi dell’esposizione mediatica e dei tuttologhi per i quali, la maturità che le servirà, non sarò mai troppa!

