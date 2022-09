Un foreign fighter italiano di 27 anni è morto in Ucraina. Il ragazzo, Benjamin Giorgio Galli, era originario di Varese ma aveva la cittadinanza olandese, dato che si era trasferito in Olanda con la famiglia. Contattata dall’agenzia LaPresse, la madre, Mirjam Van der Plas, ha confermato la notizia e ha detto di essere a Kiev con il marito: «Stiamo aspettando i documenti per poter rimpatriare la salma di nostro figlio in Olanda».

Secondo le prime ricostruzioni Galli, membro della brigata internazionale che combatte al fianco delle forze di Kiev, sarebbe stato ucciso da una bomba a grappolo. «Da quanto sappiamo è successo lunedì scorso nella zona di Kharkiv –ha detto la madre – ha deciso di partire perché voleva aiutare le persone che erano in difficoltà a causa di questa guerra che definiva una grande ingiustizia».

