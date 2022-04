Putin ha firmato un decreto che impone il pagamento in rubli dal primo aprile. In Italia il Senato vota la fiducia sul decreto per gli aiuti all’Ucraina. Nel frattempo, gli ucraini si preparano a resistere nell’est del paese.

Nuovo giorno di guerra in Ucraina, dove i combattimenti continuano nonostante i colloqui di pace di questa settimana.

Cosa c’è da sapere

Il Cremlino vieta l’ingresso a politici e giornalisti ritenuti russofobi.

Vladimir Putin ha firmato un decreto che impone il pagamento di metano in rubli dal primo aprile. Francia e Germania dicono no e si preparano alle interruzioni delle forniture.

La Russia ha raffreddato l’ottimismo nato dalle trattative in Turchia di questa settimana, ma la sua posizione continua a restare ambigua.

Il Senato italiano ha approvato il decreto ucraina con 214 voti a favore.

I bombardamenti continuano intorno a Kiev e nella città di Cherhihiv, che i russi avevano promesso di risparmiare.

A Mariupol si cerca di organizzare un nuovo corridoio umanitario, come promesso ieri dai russi. Per ora solo in pochi stanno lasciando la città.

Gli ucraini temono che i russi stiano accumulando le forze per lanciare una nuova offensiva nell’est del paese.

20:09 – Si estende la “blacklist” di Mosca. A figure di spicco dell'Unione europea è stato impedito di entrare in Russia in risposta a quelle che il Cremlino ha cercato di descrivere come politiche anti-russe. Reuters riferisce che sono stati colpiti Funzionari dell'Ue, legislatori, personaggi pubblici e giornalisti sono tra quelli sanzionati. Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato:

«Le restrizioni si applicano ai vertici dell'Unione Europea; tra cui un certo numero di commissari europei e capi delle strutture militari dell'Ue, nonché la stragrande maggioranza dei membri del parlamento europeo che promuovono politiche anti-russe».

Tutti sarebbero «personalmente responsabili della promozione di sanzioni illegali anti-russe, dell'incitamento ai sentimenti russofobici e della violazione dei diritti e delle libertà della popolazione russa».

16:11 – Francia e Germania hanno fatto sapere che si stanno preparando in caso Mosca decida di tagliare le forniture di gas.«Potrebbe esserci una situazione domani in cui... non c’è più il gas russo. Sta a noi prepararci a questi scenari e ci stiamo preparando», ha affermato il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire dopo i colloqui a Berlino con il suo omologo tedesco, Robert Habeck.

15:30 – Vladimir Putin compare in video, ha accusato i paesi occidentali di aver architettato le sanzioni prima dell’invasione dell’Ucrina: «Le sanzioni illegittime sono state introdotte ormai da molti anni per indebolire il potenziale produttivo e finanziario del nostro paese, sono sanzioni preparate precedentemente e che sarebbero state introdotte in ogni caso, sono sanzioni che minano la nostra liberta», ha detto il presidente russo. E ha annunciato di aver firmato il decreto per il pagamento del gas in rubli.

14.40 – Sia Russia che Ucraina vorrebbero L’Italia : «l'Italia è stata richiesta come garante sia dall'Ucraina sia dalla Russia, ma dipenderà tutto dai negoziati», ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi alla stampa straniera.

13.30 – La conferenza di Draghi con la stampa estera

«La Turchia sta svolgendo un ruolo importantissimo per avviare il processo del negoziato verso la pace e lo può fare grazie alla sua situazione geostrategica e ai rapporti con le parti del conflitto. Tutti i paesi sono pronti a collaborare con la Turchia», ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nella sua conferenza con la stampa estera.

«L’Onu è molto presente sul fronte umanitario. In Italia abbiamo 80mila profughi, in Germania oltre 300mila. Quanto più le conseguenze umanitarie si riverseranno nella guerra quanto più sarà importante l'Onu», ha aggiunto Draghi che ha anche parlato della sua telefonata con Putin avuta nella giornata di ieri. «Se Putin ha cambiato atteggiamento da quando è iniziata la guerra? La risposta è complessa. Credo di aver notato un cambiamento, ma sono cauto nell'interpretazione».

12.00 – Il Senato ha approvato la fiducia sul decreto ucraina con 214 voti a favore.

11.42 – Oggi, anche l’intelligence britannica ha detto che in base alle sue informazioni, Putin non è stato correttamente informato né sullo stato dei combattimenti in Ucraina né sulle conseguenze economiche delle sanzioni. I suoi sottoposti avrebbero presentato al presidente russo un quadro molto più ottimistico della situazione per timore. Ieri le stesse affermazioni erano state fatte dall’intelligence americana. Secondo esperti e analisti, questa comunicazione coordinata è un tentativo di far arrivare allo stesso Putin un quadro più realistico della situazione.

10.46 – Nel frattempo le forze armate ucraine dicono che nell’est del paese, lungo il confine con le cosiddette repubbliche separatiste controllate dalla Russia, i bombardamenti sono continui e stanno aumentando di intensità. Esperti e osservatori del conflitto dicono che sarà in quest’area che nei prossimi giorni i russi lanceranno la loro offensiva, nel tentativo di ottenere finalmente una vittoria militare significativa.

10.40 – Un convoglio di 45 autobus è in viaggio verso Mariupol in questi minuti per cercare di evacuare parte della popolazione. Prima della guerra la città aveva circa 430 mila abitanti. Ora ne sono rimasti circa 160mila. In città si combatte da oltre un mese, mancano corrente elettrica, riscaldamento e acqua. Secondo le autorità locali ucraine, i morti sarebbero più di 5mila.

10.25 – I soldati russi si sono contaminati con radiazioni?

Negli ultimi giorni un crescente numero di storie provenienti dall’ucraina parlano di soldati russi trasportati in Bielorussia a causa della contaminazione da radiazioni mentre si trovavano intorno alla centrale nucleare dismessa di Chernobyl. Come sempre sono notizie da prendere con cautela e di cui è difficile avere conferme indipendenti.

Secondo questi rapporti, i soldati russi si sarebbero contaminati nella cosiddetta “zona di esclusione” intorno alla centrale. Si tratta di un luogo pesantemente contaminato durante l’incidente del 1986 e i soldati russi lo avrebbero attraversato senza utilizzare particolari protezioni.

Normalmente, un semplice passaggio attraverso la zona (specie se in un veicolo protetto come un carroarmato) non dovrebbe causare un avvelenamento da radiazioni. Ma secondo alcune fonti ucraine, i soldati russi avrebbe ricevuto l’ordine di scavare trincee, facendo così venire alla luce il terreno contaminato e sollevando polvere e terriccio che, se inalato, può causare gravi conseguenze.

10.15 – Questa mattina Zelensky ha parlato in videoconferenza al parlamento australiano e ha chiesto nuove sanzioni contro la Russia. Ha anche parlato di un tipo di veicolo militare prodotto dal paese, invitando il parlamento a inviarne di nuovi in Ucraina.

9.45 – Intanto, in Senato è iniziata la discussione sul voto di fiducia per il decreto Ucraina. Il voto è previsto per le 11 e non dovrebbero esserci sorprese: quasi tutti i partiti voteranno a favore.

9.30 – Wagner è il nome di una società russa che offre servizi di contractor mercenari, ma in realtà è uno degli strumenti utilizzati dal Cremlino per portare avanti guerre ibride. L’articolo di Giovanni Zagni e Sara Creta su questa misteriosa organizzazione, basato su riservati documenti dell’Unione europea.

9.15 – A proposito di Mariupol, sono uscite nuove fotografie satellitari che mostrano l’area intorno al teatro bombardato. È difficile trovare un solo edificio che non sia danneggiato o completamente distrutto.

