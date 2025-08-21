Lo sgombero del centro sociale simbolo avviene proprio mentre la città è squassata dalla max inchiesta sull’urbanistica. Gli attivisti si preparano a una mobilitazione nazionale i primi di settembre. Lo scrittore Sandrone Dazieri: «Il sindaco avrebbe potuto salvarlo e non lo ha fatto»

«È giunto il momento di occupare una residenza bella bella di Coima/Catella per ribadire l’importanza dei beni comuni in questa città». Marco Philopat, storico scrittore ed editore – con la Shake prima e con Agenzia X ora, legato alla Milano dei movimenti, commenta con la provocatorietà punk che lo contraddistingue, lo sgombero del centro sociale Leoncavallo. Avvenuto proprio mentre la città è squassata dalla maxi inchiesta sulla gestione dell’urbanistica.

«In uno stato di diritto non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalità. Le occupazioni abusive sono un danno per la società» ha commentato Giorgia Meloni rivendicando l’operazione milanese. Dimenticando, come ha prontamente fatto notare l’Anpi, che il ministero dell’Interno «non ha mai mosso un dito» per liberare lo stabile del comune di Roma occupato da 22 anni dai neofascisti di CasaPound. Così come Matteo Salvini, tra i primi a esultare per lo sgombero, sembra aver dimenticato di aver frequentato a lungo il Leoncavallo. Tanto da difenderlo nel suo primo intervento da consigliere comunale a Milano, nel 1994. Mentre il sindaco Beppe Sala ha fatto sapere di non essere stato avvisato e che «il Leoncavallo deve continuare a emettere cultura, in un contesto di legalità».

Il blitz

L’ufficiale giudiziario era atteso il 9 settembre per quel che sarebbe stato il centotreesimo tentativo di sfratto del simbolico centro sociale, la cui sorte sembrava comunque già segnata dopo che i Cabassi, proprietari dell’immobile in via Watteau, avevano vinto la causa contro lo stato ottenendo un risarcimento da 3 milioni di euro, “girato” dal ministero alla presidente delle Mamme antifasciste del Leoncavallo. Poi il blitz inaspettato.

Un’accelerazione che sembra essere stata imposta dal Viminale dopo la decisione di Avs di tenere la sua festa nazionale proprio al Leoncavallo. «La destra di governo», ha commentato Nicola Fratoianni, «cancella spazi di vita, cultura e democrazia per lasciare al loro posto il deserto».

Quello di ieri mattina è stato il terzo sgombero in cinquant’anni di storia del “Leo”, il terzo nella Milano deserta di agosto. Il primo il 16 agosto del 1989, in quell’occasione avevano trovato una durissima resistenza da parte degli occupanti che erano saliti sui tetti e avevano resistito per due ore. Rioccupando poi lo stabile solo pochi giorni dopo.

«Una resistenza così oggi non sarebbe chiaramente proponibile», dice Elisa, attivista del centro sociale. «Oggi, con il decreto Sicurezza, basta un blocco stradale per far sì che buttino via la chiave». La famiglia Cabassi ora ha le chiavi dell’ex cartiera e gli attivisti trenta giorni di tempo per portare via beni e strumenti che hanno permesso al luogo simbolo della cultura antagonista di realizzare trent’anni di concerti, laboratori, festival gratuiti o a prezzi quanto meno accessibili. In una città in cui anche fermarsi a riposare ha un costo.

Manifesto sullo sgombero del Leoncavallo del 1989

Un simbolo

Perché se è vero che non era più il Leo dei ‘70, della lotta all’eroina e di Fausto e Iaio, assassinati dall’estrema destra, né quello dei ‘90 che hanno visto la nascita delle Tute bianche di Luca Casarini, è anche vero che il centro sociale è restato uno dei luoghi culturali più vivi, soprattutto dal punto di vista musicale. Sul suo palco hanno suonato davvero tutti, dagli Afterhours ai Sonic Youth, da Carmen Consoli ai Public Enemy. Per anni il Leoncavallo ha continuato a proporre un modello di vita alternativo e solidale, accogliendo senza tetto, offrendo servizi come laboratori di italiano e di inglese, l’asilo autogestito.

«I simboli fanno paura, la storia ancora di più», è stato il primo commento degli attivisti prima di indire un’assemblea cittadina con l’obiettivo di organizzare un corteo nazionale all’inizio di settembre. «Il resto lo deve decidere Milano, se una risposta ci sarà, deve essere collettiva», dice Elisa.

«C’è chi parla della fine di un’epoca, io penso che sia un altro passo verso la distruzione della Milano che conoscevamo. Ovvero la trasformazione della città accogliente e multietnica in quella che espelle i suoi stessi abitanti», dice a Domani lo scrittore Sandrone Dazieri. «Una città diventata paradiso per gli immobiliaristi, ma inabitabile per le persone normali, quelle che la rendono viva. Lo sgombero sarà anche una scelta del governo, ma, al di là delle belle parole, il sindaco avrebbe potuto salvare il Leoncavallo, ha avuto anni a disposizione e non lo ha fatto».

Il futuro

L’unica soluzione proposta dall’amministrazione passa dl bando – mai pubblicato – per l’assegnazione di uno spazio, in via San Dionigi. Quattromila metri quadrati inagibili e da bonificare dall’amianto. Tutto a carico del Leoncavallo.

Lo sgombero del Leo non è, però, solo una questione milanese. Riguarda la storia scritta da quei movimenti che, occupando luoghi dismessi, hanno lavorato per immaginare un modo diverso di vivere la cultura e la città. Mettendo al centro diritti, autogestione, solidarietà e beni comuni in un paese in cui oltre 650mila persone sono in attesa dell’assegnazione di una casa popolare.

