Lei si chiama Margareth Keenan, ha 90 anni appena compiuti, ed è originaria di Enniskillen, nell'Irlanda del Nord. Lui si chiama William Shakespeare, anche se tutti lo conoscono come Bill, per evitare un nome così ingombrante: ha 81 anni. Sono le prime persone al mondo che hanno ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19.

Entrambi sono stati vaccinati allo University Hospital di Coventry alle 6.30 ora locale, quando in Italia erano le 7.30. Secondo la Bbc, la Keenan ha definito il vaccino come «il più bel regalo per compleanno» della sua vita. Le autorità britanniche prevedono di vaccinare circa quattro milioni di persone entro la fine di dicembre. Il segretario per la Salute, Matt Hancock, ha detto che la vaccinazione di Keenan segna «l’inizio di una lunga marcia». Alla prima dose seguirà la seconda, fra tre settimane.

"Bill" William Shakespeare ha 81 anni (Jacob King/Pool via AP)

Prima al mondo

La Gran Bretagna è stato il primo paese al mondo ad approvare l’uso del vaccino Pfizer-BioNtech. Le istituzioni sanitarie avevano dato il via libera la settimana scorsa. In totale il governo britannico si è assicurato quaranta milioni di dosi del vaccino, bastano per coprire venti milioni di persone. Per immunizzare un paziente dal virus servono infatti due tranche di iniezioni. In totale il vaccino impiega 28 giorni per l’immunizzazione completa della persona a cui viene somministrato.

La vaccinazione non sarà comunque obbligatoria nel paese. Anche l’Unione europea si sta muovendo per approvare l’uso dei vaccini prodotti da Pfizer e Moderna. L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) dovrebbe dare il via libera all’introduzione dei due vaccini entro gli inizi di gennaio.

(Jacob King/Pool via AP)

La polemica con Fauci

In precedenza il consigliere del presidente degli Stati Uniti per l’emergenza legata al Covid-19, Antony Fauci aveva detto che le autorità sanitarie erano state «affrettate» nell’approvare il vaccino. Lo stesso Fauci si era poi scusato dicendo di non volere giudicare» l’operato della Gran Bretagna e di avere massima fiducia nelle sue istituzioni.

La Food and Drug Administration americana dovrebbe approvare l’uso del vaccino prodotto da Pfizer e BioNtech entro la fine dell’anno.

«Sbagliato non vaccinarsi»

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha parlato con i giornalisti al Guy’s Hospital di Londra: «Non dovete avere paura di essere vaccinati. Avete visto che tante persone questa mattina hanno ricevuto il vaccino, non c’è niente di cui avere paura».

