Bisogna rifare l’album del calcio europeo. Sono fuori dalle semifinali le quattro con più trofei, le prime quattro del ranking Uefa, quattro delle cinque più ricche d’Europa. Sono fuori i primi sei dello scorso Pallone d’Oro e quel Real Madrid che gioca come dovrebbero giocare le squadre che l’affrontano, aspettando. Per fortuna ci sarà sempre un Saka o un Martinelli che andrà a imbrattare il muro della villa dei Florentino Pérez: il mondo del calcio vive per questo

È l’anno senza figurine, quello degli inattesi. Bisogna rifare l’album del calcio europeo: grazie soprattutto all’Arsenal di Mikel Arteta che è andato al Santiago Bernabéu senza subire el miedo escénico che Carlo Ancelotti non è riuscito a ri-creare; alle scelte di Luis Enrique che al Paris Saint-Germain manda via le stelle e costruisce un nuovo cielo; alla capacità di soffrire dell’Inter di Simone Inzaghi e al rimescolamento delle stesse carte ma con un voltaggio maggiore a Barcellona da parte di Hansi Flick.

Se guardiamo la classifica del Pallone d’oro del 2024 per trovare i primi calciatori che ora sono in semifinale di Champions League bisogna arrivare al settimo e ottavo posto con Lautaro Martínez e Lamine Yamal e nei primi venti ne troviamo solo cinque che ora giocheranno per andare in finale. Una rivoluzione. E anche il sovvertimento della narrazione calcistica che vede commentatori-amici di famiglia, ex compagni di squadra, allenatori delle squadre che dominano – economicamente – il calcio europeo, tutti devoti alla somma dei calciatori e non alla distribuzione.

Triste, solitario y semifinal

Ma il pallone e la tattica alla fine hanno travolto i devoti e zelanti osannatori e ora tocca rifare l’album, riposizionarsi e dire a Carlo Ancelotti che non sempre la forza è vittoria. Il curioso caso del Real Madrid di Florentino Pérez e Carlo Ancelotti è quello più eclatante, perché come diceva Tuco ne Il buono, il brutto, il cattivo di Sergio Leone: «Mi piacciono quelli grandi e grossi, perché quando cadono fanno tanto rumore». Con l’acquisto di Kylian Mbappé tutti i giornalisti di famiglia si erano convinti che la Champions League e la Liga sarebbero state due passeggiate, così non è stato. Anzi, il Real Madrid, squadra cannibale – ha mangiato tutti i campioni che si sono lasciati mangiare, giusto Totti non si è lasciato ingoiare e questo sarà sempre un punto che lo metterà sopra gli altri campioni – vive di fame usando la fama e i soldi – ha cambiato e condizionato il calcio degli ultimi anni con il passaggio di Figo da Barcellona a Madrid –, ha i maggiori narratori della gioia del calcio – Javier Marías, Jorge Valdano, Mario Vargas Llosa – eppure non riesce a giocare per la gioia, ma solo per la vittoria.

Ogni volta che ha provato un allenatore svolazzante non è riuscito a vincere in Europa, e ora, come accadde anche a Mourinho, non vince nemmeno con il grande conservatore, il patriarca del calcio di oggi, l’uomo dei tantissimi trofei, il Cristiano Ronaldo degli allenatori, quell’Ancelotti che Madrid ha trasformato in antipatico e catenacciaro, perché non sono bastati i gadget narrativi ancelottiani: la Coppa – del prosciutto – lo zen e l’arte di amministrare i calciatori, alla fine il Real giocava con i cross dalla sua metà campo e l’Arsenal col pallone a terra dominava spazi, scambi e partita.

I galattici senza gioia

Il Real Madrid ha giocato e gioca come dovrebbero giocare le squadre che l’affrontano, aspettando. E non venite a dire che con Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior e Mbappé in campo non si può dire catenaccio, perché l’attendismo di Ancelotti ha superato quello di Vladimiro ed Estragone che aspettano il Signor Godot. Annoiandoci a morte, o costringendoci ad aspettare il ribaltamento, il colpo di scena hollywoodiano da dopo il settantesimo.

Meglio il PSG di Luis Enrique, squadra pazza e non più circense, con l’unico calciatore selvaggio della Champions, Kvaratskhelia, rinato e capace di dribblare, coprire e inventare palloni per i suoi compagni senza domandarsi – o almeno non ancora – se con quel gol lo scavalcheranno nella classifica del prossimo Pallone d’Oro. Come Kvara fa anche il vecchio (27 anni) Dembélé, mentre i due ragazzini Mbaye e Doué segnano.

Audacia e spensieratezza, poi magari finiscono a Madrid nei prossimi anni e si perdono, ma intanto ora sono le pedine della leggerezza enriqueiana. Ecco perché ha vinto il Psg, anche perché ha il secondo miglior portiere, Donnarumma, il primo sta nella porta del Barcellona, Szczęsny, ed è il migliore perché tornato dalla pensione, quindi sta sulla linea senza un domani, come i rivoluzionari e i terroristi, anche lui non c’era nell’album e ora tocca mettercelo.

Come tocca mettere nell’album Declan Rice con le sue punizioni e Bukayo Saka che sbaglia i cucchiai da fermo ma non quelli in movimento, due calciatori dispari, due inattesi. Mentre nella pagina del Barcellona tocca solo aggiornare le foto e spiegare la storia del voltaggio di Hansi Flick: ora vanno velocissimi anche il vecchio Raphinha e il vecchissimo Lewandowski che si sono adeguati alla corsa di Lamine Beep Beep Yamal.

Il lavoro di Simone Inzaghi

E poi c’è la trasversalità dell’Inter che sa soffrire e punire, apparentemente quella con il gioco meno sgargiante, con meno fantasia, ma con una solidità invidiabile, capace di ripiegamenti e strappi straordinari. In Italia tutti si aspettavano che arrivasse lì, ed ha confermato le aspettative.

È in corsa su tre fronti come il Barcellona e il Psg e sembra avere il carattere per vincere. Anche se nell’anno senza figurine e in quello della nuova formula di Champions League è lecito aspettarsi di tutto. Tra le quattro è quella con meno improvvisazioni, ma potrebbe essere un vantaggio. È quella più simile all’ancelottismo madridista e quindi anche quella che corre più pericoli, perché pure Inzaghi un po’ lo aspetta Godot.

Le altre tre no. Hanno fretta, sanno che si è aperto un varco, la caduta del muro al Santiago Bernabéu durerà il tempo di riedificarlo e poi toccherà aspettare il prossimo Arsenal che fa Davide contro Golia. La prossima epifania calcistica.

Ma tutti quelli che fanno l’album vivono nell’attesa di buttarlo via perché è arrivata una nuova banda in città, perché c’è stato qualcuno così audace e sfrontato di battere i migliori, i più forti, gli annoiati della propria forza, i sicuri della vittoria perché dorme sempre con loro. Per fortuna ci sarà sempre un Saka o un Martinelli che andrà a scrivere “cazzo” sul muro della villa dei Florentino Pérez, il mondo del calcio vive per quello.

