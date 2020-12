Una donna di 37 anni è morta nella notte in un incendio divampato a Rimini, in località San Giuliano, in un residence in via Nicolini 5. L'evento è accaduto poco dopo l'1.15. Gli altri due ospiti della struttura, un uomo di 36 anni e un altro di 31, sono rimasti intossicati e sono stati portati in ospedale nella città della riviera romagnola. La donna aveva probabilmente cercato rifugio nel bagno della struttura che è stata ora dichiarata inagibile. A provocare l’incendio potrebbe essere stata una sigaretta.

