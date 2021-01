Una sparatoria, forse legata a un regolamento di conti, ha causato il ferimento di due persone nella notte a Milano, in zona Selinunte. Sul posto è intervenuta la squadra mobile, che indaga sull'accaduto. A seguito della sparatoria, un uomo è rimasto ferito alla coscia destra ed è stato portato in codice giallo all'ospedale Niguarda. Un'altra persona è rimasta ferita alla testa ed è stata portata in codice rosso al Policlinico. Entrambi riportano ferite da arma da fuoco. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica e la polizia. L'episodio è avvenuto in via Giacinto Gigante intorno alle 00.45. Lo riporta l'Areu Lombardia.

