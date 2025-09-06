Il testo del pontefice sarà pubblicato alla fine di settembre. In definizione il calendario dei primi viaggi di Prevost: la Turchia a fine novembre, con l’aggiunta di una tappa in Libano, nel cuore della tragedia mediorientale. Nel 2026, l’Africa a febbraio e poi Argentina, Perù, Uruguay a maggio, a settembre Stati Uniti e Haiti
Un’enciclica sui poveri e i primi viaggi. Il vero inizio del pontificato di Leone XIV
06 settembre 2025 • 07:00
