La tempesta tropicale continua a devastare lo stato, ancora 2,2 milioni di persone senza luce, per il presidente Joe Biden potrebbe essere l’uragano più letale nella storia dello stato

Almeno 17 persone sono morte in Florida a causa dell’arrivo dell’uragano Ian, una forte tempesta tropicale che da due giorni colpisce lo stato. Forti venti e allagamenti hanno causato ingenti danni e le autorità locali temono che il bilancio dei morti e dei feriti possa alzarsi non appena la situazione si farà più tranquilla e i soccorritori potranno iniziare a girare casa per casa, dove molte persone sono rimaste isolate dalle alluvioni.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che Ian potrebbe essere l’uragano più letale nella storia della Florida. Al momento, 2,2 milioni di persone sono ancora senza corrente elettrica.

Prima di colpire la Florida, l’uragano aveva investito l’isola di Porto Rico, che ha subito gravi danni, e Cuba, dove giovedì i forti venti e le piogge hanno causato un blackout che ha riguardato l’intera isola.

