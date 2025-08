Americani con l’asterisco. Presidio Investors, il soggetto che a gennaio ha rilevato l’Hellas Verona, continua a essere una presenza impalpabile. Non si è ancora capito quale sia il progetto, quali le prospettive, quale il senso di entrare nel calcio europeo. Soprattutto, rimane la curiosità di capire fino a che punto quella di Presidio Investors a Verona sia una presenza statunitense. Perché sì, è vero che la sede legale del fondo è a Austin, Texas. Ma è altrettanto vero che, se si guarda ai soggetti piazzati nel consiglio d’amministrazione dell’Hellas, si scopre una vasta matrice tedesca.

Dalla Germania provengono quasi tutti i componenti che siedono nell’organo di governo del club. E quanto al loro rapporto col calcio, qualcosa andrebbe spiegata più nel dettaglio rispetto alle compiacenti versioni circolate fin qui. Tanto più che la sola novità davvero rilevante, dacché è avvenuto il cambio di proprietà, è stata l’allontanamento dell’ex presidente e patron del club gialloblù, Maurizio Setti, avvenuto in un secondo momento.

Quanto alla gestione del club, non si nota alcun cambiamento: il Verona continua a essere una società che punta al mantenimento del posto in Serie A e affida l’equilibrio finanziario a una gestione del mercato dei trasferimenti di calciatori che si basa sulla scommessa delle plusvalenze: comprare a poco e rivendere a prezzo ampiamente maggiorato. Ciò che assegna un ruolo preponderante al direttore sportivo del club, Sean Sogliano, e ai suoi rapporti privilegiati con alcune agenzie di gestione delle carriere.

Esempio lampante è la doppietta realizzata con l’agenzia spagnola Leaderbrock Sports, che gestisce i nuovi arrivati Yellu Santiago e Unai Nuñez. A dire il vero, la doppietta avrebbe dovuto essere tripletta. Ma l’ingaggio del difensore Javi Sanchez (anche lui di scuderia Leaderbrock) non è andato a buon fine perché il calciatore non ha superato le visite mediche. Pazienza, ci sarà tempo per riprovare. Resta il fatto che il giochino delle plusvalenze, per quanto fin qui abbia funzionato, è altamente rischioso. E anche in questo senso ci si sarebbe aspettati che l’arrivo di Presidio Investors imprimesse una svolta verso altre direzioni. E invece, scena muta. Le novità apportate dai texani di Germania sono irrilevanti.

Comprare per rivendere

La cifra sborsata dal fondo texano per comprare il Verona si aggira sui 120-130 milioni di euro (cifra mai ufficializzata). Nella somma erano compresi i circa 90 milioni di debiti che risultavano nel bilancio del club al 30 giugno 2024. Questo l’investimento effettuato dal fondo texano. Ma per far cosa?

Il tentativo di rispondere può prendere come riferimento lo storico degli investimenti realizzati dal fondo, per come vengono presentati nel suo sito ufficiale. Qui si trova una curiosa affinità col Metodo Setti-Sogliano: comprare per rivendere. C’è una lista di investimenti in corso e altri relativi a attività già rivendute. Fra quelli in corso, l’Hellas Verona è l’ultimo in ordine di tempo. Il precedente investimento, nel 2024, si è orientato su The Only Agency, presentata come un’agenzia leader che rappresenta i più influenti professionisti nel campo della comunicazione della moda, del make-up e della fotografia. Nella lista delle attività vendute ce n’è una di fresca di alienazione (anno 2025): Alliant National, agenzia statunitense specializzata nel fornire assicurazioni sui titoli. Fra le alienazioni passate, nel 2017, figura Hattrick Sport Group, società che sviluppa software per le scommesse sportive. È l’unico, vago, punto di contatto col mondo dello sport, per il fondo costituito nel 2007.

È in questo quadro che si inserisce l’acquisizione dell’Hellas. Un business da sviluppare come gli altri. Per rivenderlo? Il tempo dirà. Ma intanto, rispetto al momento in cui si è celebrato il passaggio di proprietà, un nuovo fatto rilevante è avvenuto: l’estromissione dell’ex presidente e patron, Maurizio Setti, dal ruolo di “senior advisor sulle attività calcistiche”. Che già la formula pareva coniata dal conte Raffaello Mascetti. Ma ancor più notevole è stata la laconicità usata nella nota ufficiale del club, pubblicata lo scorso 18 giugno, per annunciare la definitiva uscita di Setti dall’Hellas: una riga e mezza con cui è stata liquidata un’epoca lunga tredici anni. E chissà se su questo sviluppo avranno inciso le rivelazioni fatte da Domani nello scorso mese di aprile, a proposito della società di gestione delle carriere (Footgoal Agency) costituita da Patrizia Ricci, compagna di Setti, e dall’agente Angelo Cristofoletti (che, dal canto suo, ha dichiarato a Domani che quella società non è mai stata utilizzata).

Dategli un Martello

Per gestire l’Hellas Verona, Presidio Investors ha costituito una scatola societaria con sede a Lussemburgo: la Presidio Investors HV Calcio Sarl, che fa capo a Presidio Investors III Fund L. P. (sede in Delaware). Nella società lussemburghese è stata montata una complessa architettura azionaria, composta da azioni che vanno dalla classe A alla classe J.

Non meno composito è il consiglio d’amministrazione costruito dal fondo texano. Nel ruolo di presidente esecutivo è stato piazzato l’avvocato italo-americano Italo Zanzi, che nel curriculum sportivo presenta anche il ruolo di amministratore delegato presso la Roma di James Pallotta (ruolo ricoperto fra il 2013 e il 2016).

Le altre persone fisiche insediate nel cda sono lo statunitense Christian Puscasiu e i tedeschi Dirk Swanevald, Isabella Thun e Donata Hopfen. A proposito di quest’ultima, i media italiani hanno dato risalto al fatto che nel 2021 è stata nominata direttrice generale della Lega professionistica tedesca (DFB), prima donna nella storia a occupare questa carica. Il dettaglio è stato presentato come un elemento edificante, a garanzia della bontà dell’operazione avviata da Presidio.

Peccato che sia stata raccontata soltanto metà della storia. L’altra metà riferisce che, nonostante un contratto triennale, Hopfen si è dimessa nel giro di un solo anno (dicembre 2022), dopo essere stata sommersa dalle critiche pressoché unanimi dei 36 club professionistici tedeschi. E sarebbe bastato dare una sbirciata al profilo LinkedIn di Hopfen per scoprire che la sua esperienza in DFB è stata effimera.

Dalla visura camerale si riscontra inoltre che, accanto alle persone fisiche, nel consiglio d’amministrazione dell’Hellas figura anche una persona giuridica. Si tratta di Martello GMBH, società con sede a Monaco di Baviera. Il suo azionista unico è Thomas Hitzlsperger, ex calciatore tedesco che ha militato nella Lazio oltreché in Premier League (Aston Villa, West Ham e Everton).

C’è del marcio in Danimarca

Hitzlsperger ama divulgare di sé un’immagine edificante. Il coming out effettuato dopo la conclusione della carriera gli è valso un capitale di reputazione positiva, da uomo impegnato nella battaglia contro i pregiudizi sull’orientamento sessuale e per la difesa dei diritti arcobaleno.

Ma a godere di ottima immagine è anche il suo profilo manageriale. Ciò che gli ha fruttato persino un’intervista rilasciata nel 2023 a Forbes. Nell’intervista l’ex centrocampista parla non soltanto della sua esperienza da dirigente calcistico maturata nel ruolo di CEO dello Stoccarda, ma anche dell’esperienza da imprenditore della ristorazione accumulata come proprietario del locale londinese L’Escargot. L’articolo fa riferimento anche all’investimento nel club danese dell’AaB Aalborg. Un aspetto del curriculum di Hitzlsperger che in Italia viene tenuto in clandestinità. E si capisce perché.

L’investimento nel club danese è stato effettuato a marzo 2023 tramite il veicolo Sport Strategy Excellence 22 (SSE22), una società con sede a Amburgo che raccoglie altri quattro investitori tedeschi (nessuno di questi fa parte del consiglio d’amministrazione dell’Hellas). Si è trattato di un’acquisizione particolarmente delicata, poiché l’AaB è una società quotata in borsa. Ma ancor più delicata è stata la conduzione del club. Che si è rivelata un fiasco sia sul piano sportivo che su quello gestionale. Al termine della scorsa stagione L’AaB è retrocesso in First Division, la seconda serie danese. E il continuo cambio di allenatori e dirigenti ha scatenato l’ira dei tifosi, che adesso sono mobilitati in permanenza contro SSE22. Di tutto ciò a Verona non si parla. Chissà come mai.

© Riproduzione riservata