Denaro in cambio di diplomi per accedere ai concorsi pubblici. Il sistema illecito è stato scoperto dai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Vibo Valentia che hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di dieci soggetti (otto in carcere e due agli arresti domiciliari) indagati, a vario titolo, di associazione a delinquere, corruzione, falso in atto pubblico, abuso d’ufficio e autoriciclaggio.

Oltre agli arrestati sono indagate altre tredici persone. L’operazione “Diacono” portata avanti dalla procura di Vibo Valentia ruota attorno alla produzione di falsi diplomi da parte di istituti privati. Con un vasto giro di corruzione venivano elargiti diplomi in cambio di denaro, con i quali i beneficiari partecipavano a concorsi pubblici per essere assunti nelle scuole.

Tra di loro ci sono anche due funzionari pubblici: un ispettore del ministero dell'Istruzione e una dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria. In entrambi i casi le accuse sono di corruzione.

Gli arresti sono scattati all’alba e hanno riguardato le provincia di Vibo Valentia, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Napoli. Nel corso dell’operazione sono stati posti sotto sequestro anche 19 società, operanti nel settore dell’istruzione, per un valore stimato in circa 7 milioni di euro.

Il precedente

Al centro dell’inchiesta ci sarebbe l’accademia Fidia di Stefanaconi, già balzata agli onori della cronaca quando a luglio è stato trovato un vero e proprio arsenale da guerra detenuto dal figlio della preside. I carabinieri che trovarono armi, munizioni, denaro contante e oggetti appartenenti a una loggia massonica di Vibo Valentia. In totale, otto fucili calibro 12, una mitragliatrice polacca, 4 pistole clandestine, due silenziatori e 500 munizioni di vario calibro. L’operazione portò all’arresto di Davide Licata, 51 anni, di Stefanaconi, e la moglie Rossella Marzano, 45 anni accusate, a vario titolo, dalla detenzione di armi clandestine da guerra, alla ricettazione e al riciclaggio.

© Riproduzione riservata