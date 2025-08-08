Tre tornei del circuito Masters 1000 sono stati vinti nel 2025 da due diciottenni: Viktoria Mboko si è imposta a Montréal dopo Mirra Andreeva a Dubai e Indian Wells. Non è un fenomeno nuovo nel tennis, ma nell’ultimo periodo si era attenuato. Certi malesseri psicologici di Naomi Osaka indicano quali sono i rischi

È improbabile che sia successo ma la coincidenza fa sorridere. Nel 2006, mentre Victoria Mboko veniva al mondo a Charlotte, in Canada si seguiva con passione una serie televisiva teen che si intitolava 15-love. Titolo che, ovviamente, giocava sul termine love sia nel senso tennistico di zero sia in quello letterale di amore, che si rifaceva all’All you need is love di beatlesiana memoria.

Zero nel tennis, tutto nella vita, il love. La serie raccontava in micro episodi di 20 minuti l’uno, le vicende di adolescenti impegnati in una scuola tennis in Cascadia, nel Quebec, regione in cui la città principale è Montréal, quella dove Victoria, oggi di passaporto canadese, ha vinto il suo primo titolo 1000 Wta battendo a sorpresa (e a 18 anni) Naomi Osaka. Per giunta come una giocatrice esperta, cioè in rimonta.

Quel che è improbabile è che Victoria abbia mai visto la serie e non certo nella trasmissione live. Ma che la nuova stella del tennis femminile mondiale sia nata proprio in concomitanza di una serie che prefigurava la sua vita, la vita che avrebbe vissuto pochi anni dopo, e pure il dove, è una di quelle coincidenze che suscitano desiderio di indagare.

Se fra qualche anno una giovane poco più che ragazzina dovesse imporsi come allenatrice di un tennista maschietto affermando di essere stata ispirata dal personaggio interpretato da Zendaya in Challengers di Guadagnino non dovremmo insomma stupirci.

Lei e Mirra Andreeva

Certo è che Victoria non è che l’ultima arrivata di un gruppo di teenagers che sta “occupando” la classifica Wta e sta cercando di fornire nuova linfa al mondo del tennis femminile. Mboko è ora 34 al mondo dopo essere partita a inizio anno dalla 350esima posizione. Al Roland-Garros aveva conquistato l’attenzione di più di un osservatore vincendo cinque partite di fila: tre nelle qualificazioni e due nel tabellone principale. La russa Mirra Andreeva che di anni ne ha 18, quest’anno ha vinto due titoli 1000 (Dubai e Indian Wells), ha raggiunto le semifinali a Melbourne e i quarti a Wimbledon.

Poi ci sono quelle che tanto teenager, per gli standard attuali, non sono più, diciamo che si attestano intorno ai vent’anni come Coco Gauff, Linda Noskova e Diana Snajder. E ci sono anche Leylah Fernandez e Emma Raducanu che dopo la finale di New York del 2021, quando avevano 18 anni, parevano poter dominare per anni e invece, tra infortuni fisici e crisi mentali, sono rimaste fra color che sono sospese. C’è anche chi, come la francese Boisson, che di anni ne ha pur sempre 22, a Parigi è sbucata dal nulla ed è arrivata in semifinale.

Resta da capire se l’adolescenza è un vantaggio o un problema. Non siamo di fronte a un fenomeno nuovo nella storia del tennis. Quando Monica Seles conquistò il centro della scena era una bimbetta che si faceva fotografare con i suoi pelouches: aveva 17 anni quando, nel ’91, divenne numero 1 al mondo. E dalla ferita che il pazzoide tedesco Guenther Parche le provocò con una coltellata ad Amburgo uscirono due anni dopo tutte le angosce e le incertezze che non aveva mai affrontato prima impegnata com’era a trovare il modo di rivaleggiare adeguatamente con Steffi Graf.

I precedenti

Tracy Austin vinse a New York a 16 anni e nove mesi ma pagò poi la sua precocità sul piano fisico più che su quello mentale dato che ebbe una carriera breve a causa di una schiena malandatissima che, se non avesse messo di tirare racchettate ad una pallina, l’avrebbe costretta all’immobilità. E già che ci siamo si ricordi pure Jennifer Capriati, a 13 anni già impegnata nell’attività pro e pochi anni dopo persa nel tentativo sbagliato (celebre il suo arresto per un furto al supermercato) di riappropriarsi dell’adolescenza messa da parte per giocare a tennis.

Gli esempi si sprecano. Certo è che mai come in questi anni il tennis femminile ha bisogno di talenti giovanissimi e vincenti che si trasformino in simboli per il grande pubblico. A Montréal la finale femminile è stata seguitissima perché in campo c’era una canadese ma contemporaneamente a Cincinnati l’interesse era grande per un’atleta di 45 anni che ha compiuto il suo ennesimo rientro nel circus dopo essersi occupata soprattutto di altro nella vita: Venus Williams. Intenti autopromozionali, sicuro; ma anche la dimostrazione che il mito delle sorelle è tutto sommato ancora forte. Ma la quarantacinquenne Venus non può esercitare appeal più di tanto sulle giovanissime che magari devono decidere a quale sport dedicarsi mentre Victoria Mboko che rimonta la Osaka può invece essere utile allo scopo.

Certo è che sempre di ragazzine stiamo parlando e se gli esempi di dedizione totale a una pratica sportiva in giovanissima età si sprecano, qualche perplessità può legittimamente restare nell’aria. È più che giusto domandarsi se Mboko o Andreeva diventeranno regine del tennis e quanto sapranno mettere a frutto il loro già notevolissimo talento anche se di Navratilove o di Novotne (in quanto a talento puro) all’orizzonte non se ne vedono. Ma è altrettanto giusto domandarsi qual è il prezzo che dovranno pagare sull’altare del successo. I tempi sono certamente cambiati rispetto a decenni fa.

La vita che Mboko vive ogni giorno lei la racconta così: «Mi sveglio alle cinque del mattino, dalle sei alle otto mi alleno. Poi vado a scuola fino alle due. Poi torno in campo e chiudo la giornata con la preparazione fisica».

Le prospettive

Non si va lontano dal vero se si immagina che a fine giornata la nostra non abbia desiderio e opportunità di mangiare un gelato con le amiche, ammesso ne abbia. Andreeva è stata immortalata a Indian Wells, a un cambio di campo, mentre consultava un quaderno. Pratica già inaugurata da Serena anni fa, peraltro. Il fatto che un quaderno-agenda nelle mani di una ragazzina poteva essere, in un passato lontano, una sorta di diario esistenziale. Sul quaderno di Mirra, lo si è scoperto a posteriori, c’erano invece i nomi, le caratteristiche di gioco delle avversarie già incontrate e le contromisure necessarie per batterle.

È molto complicato oggi prevedere quale di queste ragazzine e di quelle che verranno dopo riusciranno a chiudere definitivamente l’epoca anche comunicativa delle sorelle Williams, che tutte le atlete venute dopo non sono riuscite a relegare nel passato; ma di certo, anche per essere ottimisti, le ragazze macchine da vittoria di oggi hanno meno probabilità di dovere pagare un prezzo elevato sull’altare della loro carriera.

Per quanto i ripetuti malesseri psicologici accusati da Osaka dicono che il pericolo è sempre in agguato. Oggi le giovani promesse del tennis sono identificate e spesso contrattualizzate, magari dopo essere state messe sotto esame in campus a inviti organizzati in luoghi ameni del Mediterraneo, quando hanno intorno ai dieci anni o poco più. Contestualmente però, c’è maggiore attenzione oltre che alla qualità dei colpi, anche alla loro struttura personale. Avere atlete vincenti ma che non camminino su un filo sospeso sopra un’esistenza oscura, che non conoscono: la sfida è questa.

