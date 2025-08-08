Tre tornei del circuito Masters 1000 sono stati vinti nel 2025 da due diciottenni: Viktoria Mboko si è imposta a Montréal dopo Mirra Andreeva a Dubai e Indian Wells. Non è un fenomeno nuovo nel tennis, ma nell’ultimo periodo si era attenuato. Certi malesseri psicologici di Naomi Osaka indicano quali sono i rischi
Il ritorno delle super teenager nel tennis: ora qualcuno le protegga
08 agosto 2025 • 19:01
Tre tornei del circuito Masters 1000 sono stati vinti nel 2025 da due diciottenni: Viktoria Mboko si è imposta a Montréal dopo Mirra Andreeva a Dubai e Indian Wells. Non è un fenomeno nuovo nel tennis, ma nell’ultimo periodo si era attenuato. Certi malesseri psicologici di Naomi Osaka indicano quali sono i rischi