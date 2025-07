Le rivelazioni di Domani sull’immobile di lusso comprato in Italia hanno scatenato il dibattito in Ungheria: un’inchiesta di Hvg ricostruisce la provenienza dei 4,3 milioni di euro serviti per acquistarla

La villa sulle sponde del lago di Varese – un immobile lussuoso immerso nel verde, da 4,3 milioni di euro, a due passi dal confine con la Svizzera – è diventata un tormentone in Ungheria, dopo che Domani ha rivelato lo scorso maggio l’acquisto da parte di una neonata società ungherese, controllata da un fondo di private equity fino a pochi anni prima collegato al ministro della Difesa del suo governo.

Il premier Viktor Orbán se l’è presa con la stampa, ha minacciato cause, gli influencer hanno trasformato la villa in meme virale sui social. E i colleghi di Hvg, noto come “l’Economist ungherese”, sono andati a fondo sulla provenienza dei soldi utilizzati per la villa. In un’inchiesta firmata da Márton Mészáros, che Domani ha visionato in anteprima e che viene pubblicata oggi, si racconta che il denaro usato per l’acquisto milionario in Italia è arrivato dalla Budapesti Erőmű Zrt, una delle compagnie energetiche che gestiscono la fornitura di elettricità nella capitale. O meglio, dai dividendi incassati dagli azionisti.

Due giorni, 4,3 milioni

La villa di Varese è stata acquistata dalla Influentia Kft, una società ungherese costituita solo tre mesi prima del preliminare di vendita. Fa capo a una società che gestisce il fondo di private equity Progressus Private Equity. La legge ungherese permette ai beneficiari finali di questi fondi di non rivelare la loro identità.

Molti fatti – lo avevamo evidenziato già a maggio – collegano però la Influentia al cosiddetto NER (Nemzeti Együttműködés Rendszere, “Sistema di cooperazione nazionale”), nome col quale il premier stesso nel 2010 ha battezzato il sistema orbaniano. Nel dettaglio avevamo rivelato che le società utilizzate per la compravendita sono collegate a due fedelissimi di Orbán: il suo storico consigliere, Árpád Habony, e il ministro della Difesa, Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

L’inchiesta della testata ungherese ricostruisce il percorso dei soldi dalla compagnia energetica a Varese. Il tutto si svolge in due sole, intense giornate: cinque assemblee generali, un giro in apparenza tortuoso, che passa attraverso diverse società. Gli eventi messi in fila da Hvg basandosi su documenti societari sono i seguenti.

Follow the villa

Pochi giorni dopo essere stata fondata, Influentia crea a sua volta una società, basata sempre in Ungheria. Si chiama Dominium Imperium. Questa, nel marzo del 2024, compra attraverso un’altra società il 24,5 per cento di una delle imprese che gestiscono l’elettricità di Budapest, la Chp. Una quota importante in una multiutility che produce e vende energia agli ungheresi.

Due mesi dopo, la neonata Dominum Imperium, come azionista all’assemblea dei soci di Chp, riceve un ricco dividendo. Il 28 maggio gli azionisti di Chp hanno infatti deciso di distribuire gli utili a tutti i soci. Alla Dominum Imperium vanno 6,2 miliardi di fiorini, pari a circa 15,5 milioni di euro, che la società lo stesso giorno versa a sua volta come dividendo al suo azionista di controllo, cioè Influentia. Un mese e mezzo dopo, il 17 luglio del 2024, Influentia firma il contratto definitivo d’acquisto della villa di Varese per 4,3 milioni di euro.

Scrive Hvg che il gruppo di società «gestite dalla cerchia di Habony ha così acquistato dal nulla Budapesti Erőmű Zrt, due mesi dopo ne ha prelevato 6 miliardi di fiorini in due giorni, coinvolgendo sei società, e dopo un altro mese e mezzo ha comprato una villa da 1,7 miliardi di fiorini in Italia».

Così il misterioso fondo di private equity ungherese Progressus, gestito dalla società Triple Hill, ha comprato la villa di Varese: con gli utili di una delle compagnie energetiche che forniscono elettricità ai cittadini di Budapest. Chiarito il giro dei soldi, resta nebbia sul nome del beneficiario della magione.

Nebbia su Varese

L’Ungheria di Orbán permette di non rivelare i nomi dei proprietari di fondi di private equity nonostante la direttiva europea imponga trasparenza e l’Ue la rivendichi. Come rivelato da Domani e confermato dall’articolo di Hvg, gli indizi portano ad Habony e al suo ex socio d’affari, l’attuale ministro della Difesa Szalay-Bobrovniczky: i loro nomi sono collegati alla Triple Hill, la società che gestisce il misterioso fondo di private equity Progressus.

Fino a prima di diventare ministro (2022), Szalay-Bobrovniczky era azionista di Triple Hill, come da lui stesso riferito nella dichiarazione patrimoniale. Finché non saranno pubblici i nomi dei beneficiari finali del fondo Progressus, non vi sarà certezza; se l’Ungheria invece si adeguerà alla normativa Ue, si capirà meglio anche un’altra peculiarità: i 4,3 milioni sborsati per comprare la villa sono arrivati dalla Granit Bank del genero di Orbán. Un altro indizio che porta alla cerchia del premier amato dalla destra italiana.

