È una delle più belle della zona. Una villa da oltre mille metri quadrati, in città ma lontana dal traffico, con un giardino immenso, piscina, palestra, ascensore interno, garage da 256 metri quadrati, una vista spettacolare sul lago di Varese e le Prealpi a fare da sfondo. Ad aggiudicarsela, per la bellezza di 4,3 milioni di euro pagati sull’unghia, senza bisogno di mutuo, non è stato il solito emiro a caccia di case da urlo dove trascorrere le vacanze nel Belpaese. L’acquirente è una società ungherese. Costituita solo tre mesi prima del preliminare di vendita.

Si chiama Influentia Kft e fa capo a una società che gestisce fondi di private equity. La legge ungherese permette ai beneficiari finali di questi fondi di non rivelare la loro identità. Molti fatti collegano però la Influentia al governo di Viktor Orbán: l’uomo che guida l’Ungheria ininterrottamente da tre lustri, teorico della democrazia illiberale, alleato in Europa di quella Lega che a Varese è stata fondata e che vanta tuttora tra i suoi esponenti diversi figli della città-giardino, da Giancarlo Giorgetti ad Attilio Fontana.

Il primo atto ufficiale di questo affare immobiliare milionario è del 28 dicembre del 2023. Quel giorno, a poche ore dal Capodanno, viene firmato il preliminare di compravendita. A cedere la proprietà della villa di Varese sono Margherita Maccapani Missoni, stilista ed erede della nota casa di moda, ed Eugenio Amos, imprenditore e pilota. A comprare è invece la Praedium Property Kft. Una società ungherese costituita un mese prima, il 20 novembre 2023. Davanti al notaio, Praedium manda in rappresentanza il suo unico azionista, un’altra società ungherese. Si chiama TripleHill Capital ed è questa impresa a rappresentare uno dei collegamenti tra la compravendita milionaria e l’entourage di Orbán. Ma andiamo per gradi.

Orbán bank

Il 28 dicembre del 2023, dicevamo, le parti si accordano per la compravendita della villa di Varese. La casa passerà di mano per 4,3 milioni di euro, di cui il 10 per cento viene versato subito come caparra. Qui c’è un dettaglio interessante. I soldi che la Praedium versa come acconto (443.300 euro) arrivano da un conto corrente che la società possiede presso la ungherese Granit Bank. È un istituto di credito relativamente piccolo, controllato dal genero di Orbán: si chiama Istvan Tiborcz e nel 2021 ha acquistato il 57 per cento delle azioni della banca.

Il 17 luglio del 2024, sette mesi dopo l’accordo preliminare, viene firmato l’atto di compravendita. Non cambia la cifra pattuita (4,3 milioni), né la modalità usata per il pagamento del saldo (un bonifico da 3,9 milioni di euro proveniente dalla Granit Bank). Cambia invece l’acquirente. Anche questa volta è un’impresa ungherese. Si tratta, appunto, della Influentia Kft: è l’azienda che attualmente risulta proprietaria della villa di Varese, fondata nel settembre del 2023, tre mesi prima del preliminare.

L’atto spiega com’è avvenuto l’avvicendamento societario. Il giorno stesso della vendita definitiva dell’immobile, contestualmente alla firma del rogito è stato siglato anche un altro documento in cui, si legge, Praedium ha ceduto a Influentia il contratto preliminare e l’acconto già versato ai venditori. Una cessione avvenuta «senza corrispettivo». In pratica, Praedium ha regalato a Influentia i 443mila euro dell’acconto. Come si spiega tanta generosità?

Per provare a rispondere bisogna analizzare le due società. Si scopre così che entrambe hanno il conto corrente presso la banca del genero di Orbán. E che fanno capo alla stessa proprietà. Come Praedium, anche Influentia è infatti controllata dalla TripleHill, società che gestisce fondi di private equity. Tutte e tre le imprese hanno sede al civico 6 di via Dorottya, in un palazzo storico situato nel cuore commerciale della capitale ungherese, sulla sponda orientale del Danubio. Chi è l’azionista di maggioranza di TripleHill e dunque il proprietario della villa italiana? Il registro delle imprese ungherese dice che si chiama Renata Tiszolczi: è lei oggi l’unica azionista. E sempre lei, si legge negli atti di compravendita, è l’amministratrice e la rappresentante legale di tutte e tre le società protagoniste dell’affare, cioè Praedium, Influentia e TripleHill.

Il trucco del private equity

Vista la capacità finanziaria dimostrata nell’acquisto della villa e i tanti incarichi societari, ci si aspetterebbe un profilo noto, con ritratti e interviste apparse sui giornali ungheresi. Invece, Renata Tiszolczi è una semisconosciuta per la stampa magiara. Possibile? Qui bisogna entrare un po’ nel tecnico. I fondi di private equity investono soldi dei propri soci in azioni di aziende non quotate. Solitamente questi fondi pubblicizzano i nomi dei loro manager, ma non quello dei beneficiari finali degli investimenti. Per minimizzare il rischio che questi veicoli vengano usati per riciclare denaro, l’Ue da qualche anno ha imposto la creazione di un registro dei titolari effettivi di società, tra cui anche i fondi di private equity, così che i beneficiari finali vengano resi noti alle autorità. Ma l’Ungheria non rispetta questa regola.

Come ha documentato Transparency International, «la legge ungherese antiriciclaggio viola gli standard dell’Ue non imponendo la registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva per i fondi di private equity. A causa di questa lacuna, a luglio la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Ungheria». Insomma, Tiszolczi potrebbe non essere la reale beneficiaria di TripleHill, ma lo schermo usato per celare l’identità del reale proprietario.

I documenti pubblici non permettono quindi di sapere con certezza chi sia oggi il padrone della villa di Varese. Qualche indizio sul reale acquirente emerge però negli articoli di alcune testate indipendenti ungheresi.

In un’inchiesta pubblicata nel 2021 da Valasz, poi confermata e ripresa da altri media, si legge che il proprietario di TripleHill era allora Kristof Szalay-Bobrovniczky, l’attuale ministro della Difesa ungherese. Azionista di diverse aziende private in affari con l’amministrazione pubblica fino alla nomina da ministro, ex socio d’affari dello storico consigliere di Orbán, Arpad Habony, Szalay-Bobrovniczky è sposato con Alexandra Szentkiralyi, esponente di Fidesz e portavoce del governo di Budapest fino a marzo del 2024. Chi è il reale proprietario della villa affacciata sul lago di Varese?

Alle nostre domande, Renata Tiszolczi non ha risposto. Dalle visure camerali ungheresi Tiszolczi è diventata azionista unica di TripleHill il 23 maggio del 2022. Il giorno dopo Szalay-Bobrovniczky è stato nominato ministro.

