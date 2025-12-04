Dopo lo scoop di Domani

La villa di Salvini e il notaio del Ponte. Il Pd: «Un enorme conflitto di interessi»

Nello Trocchia
04 dicembre 2025 • 20:00Aggiornato, 04 dicembre 2025 • 20:02

I democratici chiedono conto del ruolo di Becchetti, leghista che ha firmato il rogito e anche l’atto sulla Stretto di Messina. «Chiarezza sul prezzo della casa. E vogliamo sapere come e da chi sono state pagate le diverse prestazioni del professionista»

L’acquisto di una villa da 674 metri quadrati a un prezzo stracciato, il notaio leghista che firma il rogito e che è lo stesso che ha vergato l’atto di riaccensione della società Stretto di Messina Spa. Su questi due punti l’opposizione, dopo le inchieste di Domani, passa al contrattacco e ha depositato un’interrogazione indirizzata proprio a Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, e ad Adolfo Urso, titolare del dicastero del Made in Italy. Il testo inizia elencando il disagio abitativo c

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.