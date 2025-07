Chi conosce bene le dinamiche interne alla procura di Milano è certo di un fatto: il procuratore Marcello Viola svolge il suo ruolo con un approccio molto simile a un presidente di tribunale. Lascia piena autonomia ai procuratori aggiunti e sostituti.

A differenza dell’ex capo dell’ufficio giudiziario milanese, Francesco Greco. Perché, spiega un’altra fonte a conoscenza di come funzionano le cose nel tempio di Mani Pulite, Greco era un procuratore con una forte visione di politica criminale e più interventista sulle attività dei suoi sottoposti. L’impronta di Viola è invece rispettosa dell’autonomia dei singoli, all’interno di una cornice generale delineata all’inizio del suo insediamento.

L’impostazione soft è in generale più apprezzata rispetto al metodo Greco. Se qualche problema è sorto è da individuare piuttosto fuori dalla procura, nei rapporti con l’ufficio del giudice per le indagini preliminare, per esempio, cioè il filtro che deve autorizzare intercettazioni o misure cautelari, come quelle chieste anche nell’ultima indagine sulla «degenerazione» del “Modello Milano” che ha nel sindaco di centro sinistra Beppe Sala l’indagato più eccellente. Tensioni dovute per aver “vistato” iniziative molto discusse, e criticate anche dall’avvocatura milanese.

Il regno di Viola

Ora l’indagine sull’urbanistica milanese è destinata a segnare il regno di Viola a Milano. Intanto perché trascina nel gorgo giudiziario una giunta che è un vanto per il Partito democratico nella città cruciale che resiste alle spinte verso destra del Paese. E poi perché rafforza la tesi con cui il Consiglio superiore della magistratura ha votato l’allora procuratore generale di Firenze per mandarlo nella ex capitale morale d’Italia: dopo il dominio della corrente di sinistra, culminata con Greco, figlio della gloriosa stagione giudiziaria di Tangentopoli, serviva un “papa straniero” in grado di spegnere i focolai di guerriglia interna provocati dai processi su Eni e i procedimenti che hanno coinvolto storici pm bruciati dalle inchieste sul colosso petrolifero o dalla gestione dei verbali dell’avvocato lobbista Piero Amara.

La procura nei mesi finali di Greco era una vulcano con continue eruzioni. Viola fin dal suo arrivo ha cercato di riportare la pace, chiudendo quella stagione e firmando anche valutazioni positive per l’allora aggiunto Fabio De Pasquale direttamente coinvolto nella gestione del processo Eni-Nigeria.

Un lavoro non semplice, anche perché Viola è arrivato in Lombardia tra mille dubbi: finito suo malgrado nelle intercettazioni del caso Palamara («si arriverà a Viola, lo vedo meglio» disse Luca Lotti nella famosa cena dell’Hotel Champagne in cui magistrati e parlamentari discutevano della nomina del procuratore capo di Roma), attaccato con durezza da giornali di sinistra anche perché stimato dal leader di Magistratura indipendente Cosimo Ferri, in molti temevano che con lui la procura potesse diventare un porto delle nebbie.

Al contrario, Milano è diventata molto più vivace degli uffici giudiziari capitolini, tanto da arrivare a far traballare l’amministrazione a guida Pd. Di certo c’è un precedente che merita di essere ricordato. Ci fu un caso Sala anche con Greco a capo della procura: l’indagine sull’esposizione universale del 2015, che per i pm doveva essere archiviata e che invece venne avocata dalla procura generale, che iscrisse il sindaco nel registro degli indagati. A entrare a gamba tesa fu il procuratore generale dell’epoca, Roberto Alfonso, che come Viola è un conservatore, area MI.

Di certo Viola non si è mai tirato indietro di fronte a indagini scomode: a Trapani da procuratore ha lasciato il suo sostituto indagare sul senatore berlusconiano Antonio D’Alì, poi condannato in via definitiva per complicità con la mafia. A Milano è arrivato con lo scandalo Santanchè in corso e non ha interferito in alcun modo sulle attività dei suoi pm. Ora il caso Urbanistica: nessun interventismo nelle decisioni della procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, la magistrata dal processo Ruby ter su Berlusconi e le olgettine.

Viola con l’inchiesta su Sala si è sicuramente attirato le simpatie di una parte della destra, che cavalca il momento dimenticando però tutto il resto: dal caso degli spioni di Equalize, dove quella parte politica c’è dentro fino al collo, fino alle verifiche fiscali e sul sistema dell’alta moda.

Il doppio “Modello Milano”

Tra i sostenitori interessati di Viola non c’è certamente il ministro Guido Crosetto che ha colto l’occasione per lanciare l’ennesimo attacco alla magistratura, in questo caso quella milanese, che non può e non deve «sostituirsi al corpo elettorale. A Milano una parte della magistratura ha anche deciso di sostituirsi al legislatore attraverso interpretazioni normative che a me sembrano lontane dalle disposizioni di legge ed anzi molto pericolose».

Nell’elenco di Crosetto sono comprese tutte le indagini più importanti degli ultimi anni della procura di Viola, alcune delle quali iniziate con Greco: i sequestri e le verifiche fiscali effettuate contro i colossi del web, della moda, della logistica, frutto di un accordo tra procura, Agenzia delle Entrate e guardia di finanza, in vigore dai tempi di Greco e che Viola ha confermato e rinnovato formalizzandolo con un’intesa, così presentata da Viola: «Il “Modello Milano” ha permesso negli ultimi tre anni di recuperare risorse a beneficio della collettività per circa due miliardi di euro». Non dovrebbe esserci dubbio su quale “Modello Milano” sia preferibile. Se quello di Viola che recupera denaro per le casse pubbliche dall’evasione, o quello promosso dal cartello di politici e imprenditori per cementificare ciò che resta della Milano d’un tempo.

© Riproduzione riservata