“Come” parliamo di violenza di genere, una giornata al liceo Giulio Cesare

lorenzo gasparrini
30 gennaio 2026 • 19:58

Un’assemblea d’istituto nel liceo della “lista stupri”. Il dialogo con gli e le studenti, e l’accorgersi della necessità di un doppio lavoro, di camminare contemporaneamente per due strade: una è quella degli argomenti, dei temi, dei concetti; l’altra è quella del linguaggio usato per parlarne, che a sua volta è già stato nettamente percepito come un problema a sé stante. Un lavoro di divulgazione e confronto

Giovedì 29 gennaio sono stato al liceo Giulio Cesare, a Roma, quello della “lista stupri”. Ho parlato per circa un’ora di ciò che avevamo concordato con le studenti che mi hanno invitato: violenza di genere. Che cos’è, perché esiste, da quanto e in che modo è presente nella nostra cultura; perché la si chiama in questo modo e che differenza c’è tra quella fatta dagli uomini e quella fatta dalle donne, e tra quella subita dagli uomini e quella subita dalle donne. Ho condiviso degli strumenti affi

lorenzo gasparrini

Filosofo femminista e formatore (Roma 1972). Dopo una breve carriera accademica si dedica alla divulgazione e alla formazione su argomenti di genere, soprattutto per un pubblico maschile, in università, centri sociali, aziende, scuole, sindacati, ordini professionali. Ha pubblicato per Einaudi, TLON, Effequ, Settenove. Fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin.