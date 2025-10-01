Violenza domestica. Il caso Juana Rivas approda in Italia

Da anni la donna è al centro di una complicata vicenda legale per l’affidamento dei figli. Dopo aver denunciato l’ex compagno per maltrattamenti, è stata condannata per sottrazione di minori. Lo scorso 18 settembre si è svolta la prima udienza del processo all’uomo per presunti maltrattamenti sui figli. La donna parla per la prima volta a un giornale italiano: «La verità prevarrà e si potrà fare luce sugli abusi che io e i miei figli abbiamo subito per molti anni»