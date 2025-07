È la donna che ha infranto la barriera dei 50 km nel record dell'ora. Ha rotto gli schemi della linearità della carriera, ex mezzofondista, laureata in matematica dopo il liceo classico, dottorato di ricerca a Oxford, articoli scientifici e docenze. Ha scoperto il ciclismo grazie al triathlon. La perdita del padre ha cambiato la sua prospettiva. Fare fatica in bicicletta è stato un modo per elaborare il lutto. Fino a sorprendere tutti

«La matematica sembra dotare una persona di qualcosa come un nuovo senso», sosteneva Charles Darwin. È forse così che si può spiegare il “senso” davvero unico di Vittoria Bussi per il ciclismo. Vittoria è la donna che ha infranto la barriera dei 50 km nel record dell'ora e, con esso, ha rotto gli schemi della linearità della carriera, dalla scoperta del talento giovanile al successo passando attraverso la specializzazione precoce.

La sua storia disegna una nuova rotta i cui punti sono stati tracciati tra le aule universitarie, il dottorato di ricerca e le teorie della matematica pura. Il primo uomo a superare i 50 km, in questa iconica prova del ciclismo, fu Francesco Moser: era a Città del Messico per sfruttare l’aria rarefatta della quota. In pista c’era il pubblico delle grandi occasioni, per sostenerlo nello sforzo, giro dopo giro. A seguirlo nell’impresa un ampio staff scientifico. Di quella prestazione se ne parla ancora oggi, a 4 decenni di distanza.

Anche Bussi ha stabilito il record in Messico ma ad Aguas Calientes e in pista non c’era nessuno, tranne i cronometristi ufficiali. Il suo staff scientifico era lei stessa con un paio di collaboratori. Della sua prestazione se n’è parlato troppo poco sebbene, oltre al record, rappresenti l’occasione per un upgrade culturale e per ridisegnare i confini del Mens sana in corpore sano. Il richiamo a una mente lucida e a un corpo forte, come dimensioni interconnesse per una vita equilibrata e piena, con lei ha fatto il suo tempo (sebbene un paio di millenni non siano bastati a far assimilare del tutto il concetto).

Vittoria Bussi introduce un ardito Mens prodigiosa in corpore potentissimo insinuando, nelle certezze della metodologia dell’allenamento, un’autorevole evidenza di quanto la statura intellettuale possa diventare propulsione per una performance fisica di eccellenza assoluta. Un’evoluzione del rapporto mente-corpo, storicamente dicotomico nella nostra cultura occidentale, cattolica in particolare, che accende (dovrebbe accendere) interessanti riflessioni per il sistema sport.

Il suo percorso

Vittoria, classe 1987 da piccola fa atletica leggera, mezzofondo, nella squadra di Rieti. Continua fino a quando si iscrive all’Università, La Sapienza, a Roma. È una buona atleta ma, come lei stessa afferma, nulla di eclatante e quindi abbandona anche perché, venendo dal liceo classico, aver scelto matematica le comporta qualche sforzo in più. Solo inizialmente però: infatti a 23 anni è già laureata. Il suo percorso accademico prosegue con un dottorato di ricerca in matematica pura presso l’Università di Oxford, per approdare poi all'ICTP (Centro Internazionale di Fisica Teorica) di Trieste come post-dottoranda.

La vita da scienziata di Vittoria scorre tra ricerca, articoli scientifici e docenze, e un po' di ciclismo, sport per cui scopre una predisposizione inattesa grazie al triathlon, conosciuto e praticato durante gli anni inglesi. Ma è la perdita del padre, Valter, a cambiarle radicalmente la prospettiva. Pedalare, fare fatica, diventa un modo per elaborare il lutto: è la sua forma di redenzione dal dolore. In poco tempo decide di tesserarsi per un club, partecipa a qualche gara su strada e sorprende tutti arrivando terza al campionato italiano a cronometro. È così che subito, per dirla in maniera darwiniana, quel "senso ulteriore" donatole dalla matematica imbastisce la sfida, il record dell'ora, a cui guarda come alla soluzione di una complessa formula matematica.

Un problema da scomporre in variabili e dati da analizzare: il velodromo, ambiente controllato di cui misurare la qualità e la densità dell'aria, l'attrito e la scorrevolezza della pista, l'aerodinamica del sistema atleta-bicicletta, il rapporto ottimale tra potenza erogata e coefficiente di penetrazione dell'aria. Studia, prova, sperimenta, trova fondi, organizza: la matematica pura diventa matematica applicata. Si allena, tantissimo, ci crede e ce la fa. Per una scienziata è normale vedere oltre, immaginare nuove realtà, alimentare la ricerca con l’analisi e la forza dei dati: la ricerca scientifica spinge a non avere limiti, a immaginare l’ignoto e a trasformarlo in noto.

Il precedente di Moser

Nessuno e nessuna però, prima di lei, aveva mai applicato questo essere visionari alla propria capacità di performare in un ambito, quello sportivo, dove il prevalere delle qualità fisiche, curate fin in tenera età, sulle altre variabili determinanti ai fini della prestazione, sembrava essere un assoluto. Tentare il record dell’ora, pedalare alla massima intensità senza mai un attimo di pausa, è una di quelle prove dello sport in cui si capisce perché agonismo e agonia hanno la stessa radice.

Per dare un’idea di cosa significhi, Moser disse che quasi nessuno ci prova, perché pochissimi sono quelli che pensano di farcela e, tra quelli bisogna trovare chi abbia voglia di soffrire così tanto. Ecco la scienziata Vittoria, quella senza retroterra ciclistico, nel corso della sua più unica che rara carriera, ha stabilito per ben tre volte il record dell’ora portandolo fino a 50,455 km/h (per la cronaca si è presa poi anche il record del mondo sui 4 km, nuova distanza della specialità dell’inseguimento). Oggi è in pausa ma dice che non è ancora arrivato il momento di smettere.

Nell’immaginario collettivo, sport agonistico e formazione accademica sono ancora percepiti come universi paralleli, destinati a non incontrarsi. Solo di recente, grazie a programmi sempre più diffusi di doppia carriera, per la conciliazione di attività sportiva e percorsi di studio sia a livello universitario che di scuola superiore, è iniziato un cambiamento misurabile in un numero crescente di studenti-atleti. Anche tra gli azzurri medagliati agli ultimi Giochi olimpici molti erano già laureati, alcuni in dirittura d’arrivo.

A sostegno del trend in crescita, interpretato attraverso l’esperienza di Vittoria Bussi, va sottolineato che in un percorso di doppia carriera non vi siano un piano A e un piano B. Sebbene l’attività agonistica di alto livello si debba necessariamente collocare temporalmente negli anni di maggiore vigore fisico, sebbene molte discipline ad alto contenuto tecnico non si possano prestare ad un avviamento tardivo, continuare a guardare alla crescita dell’atleta senza sostenere, o compromettendo, l’aspetto formativo significa comprimere il diritto alla piena realizzazione personale, alla visione critica, alla capacità di autodeterminarsi; a cui ora va aggiunto, a ragion veduta, che significherebbe anche trascurare una risorsa fondamentale per performare meglio.

Ipsa scientia potestas est (la conoscenza stessa è potere): la carriera di Vittoria, nomen omen, ci ricorda che la conoscenza è l’arma più potente che abbiamo e le contaminazioni, tra aree e ambiti diversi, una ricchezza da cui nemmeno lo sport può prescindere. Così come il futuro del ciclismo e dello sport farebbe bene a non prescindere dalla sua esperienza e dal suo sapere. In un presente sempre più interconnesso, la multidisciplinarità non è controcorrente e nemmeno uno spreco di energie, bensì una necessità per affrontare con consapevolezza sfide complesse e problemi globali. Anche Margherita Hack aveva frequentato il liceo classico prima di studiare Fisica. Anche lei aveva fatto atletica, vinto qualche medaglia nazionale e poi ha tanto amato la bicicletta. Hack guardava le stelle. Bussi può trovarle, in pista.

© Riproduzione riservata