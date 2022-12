È morta questa notte a 81 anni Vivienne Westwood, la più celebre stilista del Regno Unito, soprannominata la “regina della moda britannica”. Westwood era diventata famosa negli anni Settanta e Ottanta per il suo stile punk e new wave che portava anche fuori dalla passerella. Impegnata in numerose cause, Westwood era particolarmente attiva nella lotta al cambiamento climatico.

