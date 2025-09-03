È da quando la corsa è arrivata in Spagna, era la quinta tappa, che i pro Pal si fanno vedere e sentire, approfittando di un evento che ha visibilità planetaria. Martedì è stato Simone Petilli a cadere mentre i manifestanti cercavano di invadere il percorso

Il traguardo era nel centro di Bilbao, sulla Gran Vía, ma non c’è stato: troppo pericoloso far passare la Vuelta in mezzo a quel caos, meglio chiudere prima, prendere il tempo a 3 chilometri dalla linea bianca, lasciando la tappa senza un finale e dunque senza un vincitore. Gli ultimi 400 metri erano completamente presidiati da migliaia di manifestanti pro Palestina, schierati in fila con le bandiere, e affrontati da poliziotti antisommossa armati fino ai denti, che per fermarli hanno dovuto ricorrere ai manganelli.

È da quando la corsa è arrivata in Spagna, era la quinta tappa, che i pro Pal si fanno vedere e sentire, approfittando di un evento che ha visibilità planetaria.

Durante la cronosquadre un gruppo di attivisti aveva bloccato la strada con enormi striscioni mentre arrivavano i corridori della Israel-Premier Tech ad alta velocità, costringendoli a fermarsi e a perdere tempo. Adesso la Vuelta è nei Paesi Baschi, che considerano la Palestina un popolo fratello, che come loro combatte una feroce lotta per l'indipendenza.

Le interferenze

Il gruppo Gernika-Palestina Herri Ekimena – nato nella città martire di Gernika, la Guernica di Picasso – ha alzato la voce: secondo i manifestanti il team israeliano va considerato «ambasciatore di uno stato genocida». Gernika il 26 aprile 1937, durante la guerra civile, fu bombardata dagli aerei nazifascisti: non è difficile per i baschi vedere un parallelismo con quello che succede a Gaza.

Martedì, durante la tappa numero 10, mentre diversi corridori si salvavano per un pelo, a fare le spese delle proteste era stato Simone Petilli, lombardo del team belga Intermarché-Wanty, caduto mentre i manifestanti cercavano di invadere il percorso. Il corridore italiano, ferito e scorticato, si è sfogato sui social. «Siamo solo ciclisti e stiamo facendo il nostro lavoro, ma se continua così la nostra sicurezza non è più garantita e ci sentiamo in pericolo. Vogliamo solo correre!».

Per la tappa numero 11, con arrivo e partenza a Bilbao, l’Ertzaintza, la polizia basca, aveva predisposto uno speciale piano di sicurezza: grande spiegamento di agenti in uniforme e in borghese. Le autorità erano state chiare: le proteste erano consentite purché non interferissero con la corsa. Dunque i manifestanti sapevano esattamente cosa fare: interferire.

Un volantino che invitava a proteste di massa circolava sui social da giorni, con un'immagine e un messaggio inequivocabili: un corridore della Israel con schizzi di sangue, con la scritta “Genocidio israeliano”, accompagnato da un elenco di luoghi e orari in cui i manifestanti si sarebbero radunati per dare un “caloroso benvenuto” al gruppo della Vuelta.

Invasioni di campo

Ieri, ancora prima della partenza, i pro Pal hanno invaso la strada con giganteschi striscioni, costringendo il gruppo a fermarsi. Si è saputo che alcune squadre spingevano perché la Israel-Premier Tech si ritirasse dalla corsa per la sicurezza di tutti. Ne hanno discusso con il sindacato dei corridori e con gli organizzatori.

Ma dopo un breve ritardo, la corsa è partita regolarmente. È stato soltanto il primo passaggio da Bilbao a convincere gli organizzatori e le forze dell’ordine che nel finale di tappa, con il gruppo a tutta, il rischio sarebbe stato troppo grande. La polizia antisommossa aveva dovuto usare la forza per tenere a freno la folla. E a 15 km dalla fine è arrivata la decisione di annullare di fatto la tappa.

Nessun vincitore, e di sicuro a perdere è stato il ciclismo. Che da sempre è lo sport più esposto: per ragioni ovvie, passa in mezzo alla gente. Era stato il ciclismo il primo ad annullare una corsa – UAE Tour – per il Covid, a febbraio 2020. E nel mondo in fiamme è proprio il ciclismo il primo sport ad arrendersi alle proteste per garantire l’incolumità dei suoi protagonisti.

La scelta degli organizzatori della corsa spagnola è di fatto una resa e apre a qualsiasi scenario: d’ora in avanti i manifestanti sanno che cosa devono fare per farsi ascoltare. Difficilmente si fermeranno qui.

© Riproduzione riservata