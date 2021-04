Due agenti di polizia sono rimasti feriti dopo che un auto si è lanciata contro un posto di blocco vicino al Campidoglio, la sede del Senato e della Camera dei rappresentati a Washington, negli Stati Uniti. Il sospetto alla guida dell’auto è morto, riportano i media americani.

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco e dal servizio di emergenza, durante l’incidente sono stati sparati alcuni colpi di arma da fuoco. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Due agenti di polizia hanno detto all’agenzia Associated Press che il sospetto è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco dopo che essere uscito dall’auto e aver provato ad attaccare gli agenti di polizia con un coltello. Il sospetto è stato trasportato in ospedale in condizioni definite «critiche», mentre uno dei due poliziotti sarebbe invece in condizioni «serie». Poco dopo, i principali network televisivi hanno annunciato la morte del sospetto.

Al momento l’intero Campidoglio è stato chiuso e al personale è stato impedito di entrare od uscire per quella che viene definita «una minaccia esterna». Al momento non ci sono parlamentari nell’edificio, a causa delle vacanze di primavera.

