Aleksandr Ovechkin qualche giorno fa ha segnato il gol numero 895 in Nhl diventando il più grande marcatore della storia. Da 20 anni gioca con i Capitals, vive nella città della Casa Bianca da prima di Donald Trump. È una figura stupefacente. Ha la sua foto con Putin su Instagram ma ha chiesto la pace in Ucraina fin dal primo giorno. Ha imparato la lingua americana ascoltando 50 cent ed Eminem. Come diceva Brodskij degli intellettuali, pensa solo che il suo ruolo sia giocare bene

Quando in America chiedevano a Iosif Brodskij ma qual è il ruolo dell’intellettuale? Rispondeva: «Scrivere delle cose belle». L’hockeista Aleksandr Ovechkin evidentemente, non conosce Brodskij, ma conosce la predisposizione all’utilità del proprio ruolo e soprattutto alla difesa delle proprie radici, perché l’altra cosa che lo separa da Brodskij è che lui non è in conflitto con la Russia, anzi.

È solo momentaneamente dislocato negli Stati Uniti dove gioca a hockey, infrange record, guadagna soldi, si diverte, compra auto costose, si riproduce e a chi gli chiede che cosa ha imparato dopo tanti anni a Washington, risponde «l’essere me stesso, e cioè un ragazzo russo».

Il ragazzo russo è, però, anche il Lionel Messi dell’hockey su ghiaccio e qualche giorno fa, tra i tanti record già raggiunti, ha segnato il suo gol numero 895 nella NHL diventando il più grande marcatore della storia, un gol in più di Wayne Gretzky, grande hockeista canadese.

Da venti anni Aleksandr Ovechkin gioca con la maglia dei Capitals di Washington. In pratica vive nella città della Casa Bianca da prima di Donald Trump, realizzando l’assunto di Rainer Maria Rilke, un altro giocatore dell’Est senza disco né mazza ma con i versi, che diceva: «il futuro entra in noi molto prima che accada».

Lui e il presidente

Così un ragazzo nato nella Mosca sovietica del 1985 si è preso i cuori degli americani dell’hockey ed ha piazzato la sua foto con il presidente Putin sull’Instagram, e no, non l’ha tolta nemmeno durante l’invasione dell’Ucraina, ma ha chiesto la pace, fin dal primo giorno, dimostrando gli errori del mondo sportivo che ha strappato la bandiera agli atleti russi, li ha discriminati e costretti a vergognarsi e in molti casi a perdere le grandi competizioni sportive.

Aleksandr Ovechkin non ha fatto propaganda, ha solo tenuto il punto, e ha seguito – a istinto – l’insegnamento di Iosif Brodskij: ha solo giocato bene, segnando tanti gol, divertendo gli americani, divertendosi e sì, ingrossando l’orgoglio russo che vedeva un suo ragazzo giocare e vincere sulla terra americana.

E gol su gol ha costretto anche quelli che non avrebbero voluto vederlo a sopportarlo. Perché come ha scritto Ava Wallace sul Washington Post: «ha raggiunto l'immortalità». E ora ci sguazzerà. Dosando la gloria, incrementando il bottino. E forse sarà alla Casa Bianca quando Putin e Zelensky si incontreranno per firmare la pace, o almeno è bello pensare che andrà così, e lui potrà dire sono la prova vivente – corpo, disco e mazza – che si può andare oltre i conflitti giocando. E poi se sapesse di Iosif Brodskij, potrebbe dire a Putin, Trump e Zelensky quello che lo scrittore russo disse al suo amico Sergej Dovlatov: «La vita è breve e triste. Ha mai fatto caso a come va a finire?».

Anche perché Ovechkin è davvero un orso russo, 191 centimetri per 108 chili e un dente in meno, un incisivo, perso in uno scontro di gioco e mai più rimesso, che cosa c’è in quello spazio ora? Tutta la sua voglia di continuare a giocare, ovvio. Poi quando smetterà lo riempirà con una protesi. Intanto ha riempito i campi di ghiaccio di mezzo mondo delle sue prodezze.

È l’uomo che ha salvato l’hockey a Washington, come voleva salvare i Chiefs di Charlestown, squadra immaginaria della Federal League, il giocatore allenatore Reggie Dunlop interpretato da Paul Newman in Slap Shot – il film più bello sull’hockey – scritto da Nancy Dowd e diretto da George Roy Hill.

Il personaggio di Newman deve farsi bello agli occhi della moglie e smarcarsi dalla sua natura di perdente, e alla fine vince il campionato, salva la sua squadra e va ad allenare nel Minnesota, oscillando tra lavoro sporco, propaganda e vecchi ideali dell’hockey.

Lui e la famiglia

Invece, Ovechkin – che poi diventerà un film, potete giurarci, con tanto di scena alla Casa Bianca con la pace – è un vincente fin dalla nascita con tante storie che dicono che è il prescelto: a due anni afferra una mazza da hockey per bambini in un negozio di Mosca e non la lascia fin quando non se la porta a casa, a 4 lascia i giocattoli attratto da una partita di hockey in tivù, a 7 anni comincia a giocare e a stupire, e a 15 domina una partita il giorno dopo il funerale del fratello Sergei, morto in un incidente d’auto.

Alla partita era stato costretto dai suoi genitori che conoscono la salvezza attraverso lo sport. Perché il prescelto dal disco, Aleksandr Ovechkin, nasce da un campo di calcio e da uno di basket nella vecchia URSS. Suo padre Mikhail è un ex terzino della Dinamo Mosca e sua madre Tatyana Ovechkina è una giocatrice di basket che con la nazionale sovietica ha vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi del 1976 a Montreal e nel 1980 a Mosca.

Per questo non è apparso strano in famiglia che a 16 anni abbia fatto il suo debutto con la Dinamo Mosca nella Superlega russa nella stagione 2001-2002, l’anno dopo era già la miglior ala sinistra del campionato. Poco dopo era già Alex il Grande, il giocatore con il suo spazio di implacabilità e la sua leggenda.

A vederlo sul ghiaccio sembra l’autocisterna di Duel di Spielberg: implacabile e a differenza del camion del film anche indistruttibile. Ovechkin ha grande rapidità di polsi e un tiro a schiaffo con la potenza di Tyson. Una autocisterna che si muove come una moto da cross. E a differenza degli altri non è un giocatore a una dimensione, ma uno che improvvisa, strappa, gioca sporco o sublima la sua tecnica con semplicità.

Lui e gli avversari

È suo anche quello che viene definito il più grande tiro di sempre, contro i Phoenix Coyotes allenati da Gretzky, sì, il grande canadese. Il tiro è una specie di veronica rasente il ghiaccio, Ovechkin mentre scivola sulla schiena allunga il bastone dietro la testa e manda il disco in porta. Forse è stato in quel momento che Gretzky ha capito molto prima che accadesse che il ragazzo russo avrebbe infranto il suo record di gol, invece il punto del record è stato un suo tiro classico, dal suo ufficio sulla sinistra con un forte schiaffo e una traiettoria perfetta.

Ma Alex è anche un uomo di passaggi, di cessioni, incarnando quello che dice Éric Cantona che il gesto migliore è il passaggio non il gol. Ovechkin è uno strano tipo di assolutista russo che mette in crisi lo sport e la vita, diverso da Ivan Drago il nemico di Rocky Balboa.

Macina record come Cristiano Ronaldo nel calcio, ma non ha l’ossessione dei record; segna a ripetizione, ma non disdegna la cessione della gloria ai suoi compagni di squadra di Washington che lo adorano; è putiniano ma non vuole la guerra; è figlio dell’Urss ma vive negli Stati Uniti da più tempo di quanto abbia vissuto in Russia.

Ha imparato la lingua americana ascoltando 50 cent ed Eminem, e come un rapper ha trovato il suo “nemico” in un altro giocatore russo d’America: Evgeni Malkin saltato da Magnitogorsk ai Pittsburgh Penguins. Prima compagni di stanza in nazionale, dopo nemici con rissa e rotocalchi e poi di nuovo amici. Insomma, Ovechkin è una figura stupefacente di russo degli Stati Uniti, anche se a differenza di Iosif Brodskij non gli piace molto parlarne.

